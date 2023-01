Octavia Geamănu, poveste emoționantă despre ziua nunții la 8 ani de la eveniment: „Am venit la redacție, am avut o filmare, m-am măritat, am fost la concert”

Octavia Geamănu a anunțat, prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare, faptul că pe data de 31 ianuarie, mai exact peste două săptămâni, ea și Marian Ionescu sărbătoresc 8 ani de când s-au căsătorit civil.

Principalul mesaj al vedetei de la Antena 1 este acela că nu îi vine să creadă când au trecut anii.

Cum a decurs ziua nunții pentru Octavia Geamănu

„Deși știu cum trece fiecare zi, tot am momente în care tresar și mă întreb oare când au trecut anii? Peste fix două săptămâni se împlinesc OPT ANI de când m-a luat Ionescu de nevasta. OPT! 31.01.2015”, a scris în mediul online Octavia Geamănu, care a și povestit cum s-a căsătorit civil cu Marian Ionescu.

Despre ziua în care s-a căsătorit, vedeta . „Parcă ieri plecăm la o filmare programată dis de dimineață și-apoi la Galați să mă mărit. Voiam să fie totul într-un firesc absolut. Un fel de: Ce-ai făcut azi?

Păi m-am trezit, am venit la redacție, am avut o filmare, am fost la Galați, m-am măritat, am fost la concert la Direcția 5 seara, am mâncat ceva senzațional într-un loc superb numit Teatris și nu îmi dau seama cum, dar când m-am așezat în pat eram deja fără voce. Ceva normal, mai puțin partea pe care n-o făceam zilnic, respectiv să mă mărit”, a scris pe Facebook Octavia Geamănu, scrie .

„Am și-acum în minte chipul băieților din trupa și-al surorii mele care nu înțelegeau de ce conducea Marian un minivan și cel care conducea de obicei stă în spate, de ce nu înțelege Marian că drumul spre locul unde erau probele de sunet e altul nu cel pe care insistă el să meargă, de ce parcam în față unui bloc la parterul căruia scrie Starea Civilă, de ce trebuie să intre cu toții în clădire și de ce ne întâmpina o doamna cu drapelul pe umeri care ne spune: „Bine-ați venit! Varianta scurtă sau lungă?”? iar Ionescu răspunde scurt tot în spirit de glumă „Scurtă pentru că întârziem la probe.”

Cum se crease un moment de panică pentru că nu prea avea nimeni buletinul la el, dar noroc cu sora mea și Cristi care nu pleacă nici să ia pâine fără acte la ei”, a explicat ea.

Prezentatoarea și-a dorit ca nunta ei cu Marian Ionescu să nu devină subiect de presă, însă paparazzi au aflat, iar ea, a doua zi, a confirmat că s-a căsătorit civil. „Și la fel îmi amintesc cum, convinsă fiind că îmi voi putea vedea liniștită de viață căci toată lumea credea că nu mai suntem împreună, cineva prezent seara la concert, a anunț frumos papparrazi vestea cea mare și-așa am fost nevoită și eu să îmi sun seara la 22 colegii și prietenii și să le spun că ce vor citi în presă a două zi e real de data asta.

Râd acum la fel cum am ras și atunci. Superb, nu?❤️ Ce sentiment minunat e să privești în urmă și să fii convins că n-ai schimba nimic. Gânduri bune!”, a încheiat ea.

Motivul pentru care Octavia Geamănu și soțul ei dorm separat

În urmă cu câteva săptămâni s-a aflat faptul că că Octavia Geamănu și Marian Ionescu au dormitoare separate. „Noi, ai casei, avem fiecare spațiul nostru. Marian are dormitorul lui, iar acesta este dormitorul meu, cu baia mea… spațiul meu personal. La etaj, este atelierul de pictură al lui Marian și dormitorul lui Andrei. Andrei mi-a zis că, atunci când o să crească, spațiul acela va fi doar pentru el și musafirii lui”, a mai zis Octavia Geamănu.

„Dintotdeauna am dormit separat. Eu am dormit . Nici măcar cu Andrei nu am dormit. Fiecare cu camera lui”, a mai explicat Octavia Geamănu.

Decizia de a dormi separat nu au luat-o de curând, ei dintotdeauna au procedat așa, fiecare cu dormitorul lui. Octavia Geamănu are un anumit program, în ultima perioadă nici nu se mai odihnește bine, așa că se trezește pe timpul nopții și nu ar vrea să-și deranjeze partenerul. „Eu țin foarte mult la spațiul meu, la libertatea mea. Somnul este sfânt pentru mine. Plus că, în ultimele luni, eu nu mai dorm cum trebuie. Dorm haotic, mă trezesc pe la 3.00 dimineața, pe la 4.00 fac pilates. Chiar nu vreau să se chinuie cineva lângă mine că nu pot eu să dorm.

Plus că mi se pare groaznic să stai să te foiești și să nu îl deranjezi pe celălalt și poate omul sforăie și poate te enervezi. Decât să mă trezesc dimineața nervoasă că nu am dormit, mai bine să mă trezesc fericită și îndrăgostită”, a mai declarat Octavia Geamănu.