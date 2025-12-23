Octavia Geamănu are multe cuvinte de laudă despre soțul ei, Marian Ionescu, dar și un reproș: an de an, uită când e ziua ei. Fosta prezentatoare TV și liderul trupei Direcția 5 sunt împreună de 17 ani și au un băiețel de aproape 8 ani.

Cum îl caracterizează Octavia Geamănu pe soțul ei

„E prea darnic, ceea ce uneori poate fi un defect. Acceptă în jurul lui oameni care nu sunt întotdeauna sinceri și corecți cu el. Dar are și trei calități: este unul dintre cei mai buni oameni pe care i-am întâlnit, perfecționist și iubește toți oamenii din jurul lui, uneori chiar înaintea familiei. Atât de bun e.

Până anul acesta am fost supărată că nu știa când e ziua mea. El nu a știut 17 ani când e ziua mea. Anul acesta i-am zis cu 3 zile înainte de ziua mea”, a spus Octavia Geamănu, potrivit

Cum au devenit un cuplu Octavia Geamănu și Marian Ionescu

Fosta prezentatoare TV în trecut cum au devenit un cuplu.

„În primă fază, nimic nu m-a atras. Chiar nu înțelegeam ce văd femeile la el de are așa succes.

Chiar i-am și spus, era cu o fată atunci, era într-o relație, erau amândoi în fața mea. “Tu, o fată așa faină, ce vezi la el?”. Nu am avut nicio treabă cu el. Mai degrabă credeam că mâine vine sfârșitul lumii decât că noi vom fi împreună.

Dar surprinzătoare sunt căile Domnului. (…) L-am văzut de multe ori cu ochi diferiți, ba buni, ba mai puțin buni. Cert este că într-un final, după vreo 8 ani în care ba suntem, ba nu suntem, ne-am căsătorit și iată-ne”, a susținut Octavia Geamănu.