În urmă cu ceva zile, Ozana Barabancea făcea o postare pe rețelele de socializare în care vorbea despre transformarea fizică din ultimele trei luni. Artista a vorbit despre kilogramele pierdute, dar și despre obiectivul pe care îl are în ceea ce privește aspectul său fizic.

Cuprins:

Cum a reușit Ozana Barancea să slăbească Ce comentarii au lăsat internauții la postarea Ozanei Barabancea

Cum a reușit Ozana Barancea să slăbească

Ozana Barabancea a vorbit despre schimbările de perspectivă, de mentalitate, care au ajutat-o să slăbească kilogramele în plus. Vedeta a ales să nu mai lase poftele să îi dicteze când și ce mănânc, a renunțat să mai cumpere anumite alimente din supermarketuri și, cel mai important, s-a disciplinat atunci când vine vorba de mâncare.

„M-am înjumătățit în ultimele trei luni! Minus 24 de kg! Luați d-aici! Îmbrac hainele Gloriei pentru că acum îmi permit!(…) Pentru că mănânc și mă hrănesc, pentru că am lăsat în urmă îmbuibarea de care eram dependentă!

Am renunțat la alimentele otrăvitoare din și m-am disciplinat! Mă hrănesc, nu mă otrăvesc și nu mă las ispitită de multe gusturi ademenitoare, dar dăunătoare! (…) Admirația oglinzii îmi șoptește zilnic: «Hai Ozana că poți!».

Cel mai frumos cadou pe care-l voi primi de ziua mea este o greutate ca în liceu. Acolo e ținta mea. Să întineresc frumos! Vă pup!”, a scris Ozana Barabancea în mediul online.

Ce comentarii au lăsat internauții la postarea Ozanei Barabancea

După ce a anunțat că a slăbit, Ozana Barancea a postat mai multe fotografii cu ea, vizibil încântată de modul în care a ajuns să arate. Însă, una dintre postările recente a stârnit un adevărat val de reacții din partea internauților, care au acuzat-o pe vedetă că își editează prea mult fotografiile.

„Parcă sunteți figurina de ceară de la ”

„E faceUP. Întotdeauna admir o femeie care e fericită în pielea ei și nu se ascunde după filtre…”

„Ați slăbit într-adevăr, dar discrepanța între față și corp e ceva de speriat! Ori e prea mult Photoshop, ori machiajul e ceva de speriat. Nu e cu hate.”

„Botox sau Photoshop?”

„Mamă, cât de editată e fața!”

„Ce diferență între față și corp! Prea multe filtre la față!”, au fost o parte dintre comentariile lăsate la postarea Ozanei Barabancea, potrivit .