Ozana Barabancea, detalii neștiute despre operația de micșorare a stomacului. Cântăreața a fost la un pas de a-și pierde vocea

Ozana Barabancea din România. Jurata emisiunii „Te cunosc de undeva” a fost la un pas de a-și pierde vocea, după ce a suferit o intervenție chirurgicală.

Ozana Barabancea susține că decizia de a trece printr-o operație de micșorare a stomacului nu a fost deloc una ușoară, ba dimpotrivă. După o perioadă de timp, artista a realizat faptul că în urma acestei operații.

„Mi-a fost un pic frică de această operație”

Cântăreața a preferat să discute personal cu medicul chirurg, tocmai pentru a fi totul cât mai intim cu putință. Aceasta cântărea 116 kilograme în momentul în care s-a operat, iar mai apoi a mai slăbit 40 de kilograme.

„Mi-a fost un pic frică de această operație am făcut-o cu binecuvântarea duhovnicului meu, pe 20 iunie 2017, la domnul Rubin Munteanu. Mi-a dat o nouă șansă, eu nu am vrut neapărat să arăt bine. Eram foarte grasă, de la 128 am ajuns la 116 și la 114 am ajuns pe masa de operație. Reușisem să slăbesc cu dietă de la 128 la 116. M-am dus efectiv și m-am operat”, a povestit Ozana Barabancea la EGO Life.

Din cauza pandemiei, artista a luat în greutate câteva kilograme în plus, c de micșorare a stomacului, iar vocea sa s-a îmbunătățit.

„După prima operație nu puteam să mai cânt așa de bine, dar după ce mi-a pus inelul am renăscut vocal. Nu știu ce s-a întâmplat acolo. După o săptămână am reușit să cânt așa cum cântam înainte de operația de micșorare a stomacului. S-a întâmplat o minune”, a dezvăluit Ozana.

Ozana Barabancea a răbufnit după ce a tot fost aspru criticată

Ozana Barabancea , acuzând-o că își editează pozele pe care le publică pe Instagram.

„Eu chiar nu mi mai dau seama cum arata femeia asta”, „Ce s-a întâmplat cu fața ta? De ce îți editezi atât de mult pozele?”, „Mai usor cu faceapp-ul.. Dumnezeu ne a creat după chipul și asemănarea Lui”, sunt doar câteva dintre comentariile pe care le-a primit jurata de la „Te cunosc de undeva”.

Artista susține că , indiferent dacă acestea sunt editate sau nu și că multe și-ar dori să fie măcar o zi în pielea ei.

„Bună dimineața, amabililor, inteligenților, ințelepților, imaturilor, naturalilor, neprihăniților, pioșilor!

Semnez Eu, păcătoasa, editata, artificiala, obraznica! Ce bine că SUNT!

Lăsați mesajele de „lupi moraliști și sfătoșii satului”! Eu sunt prea interesantă pentru etatea mea! Si imi permit să pun ce poze vreau! Cu poze Editate mult sau deloc, multe și-ar dori să fie măcar o zi din viață Ozana Barabancea.

Redirecționați-vă atenția pe alte subiecte. ! Sunt prea sofisticată pentru neputința unora! Să nu mă deochi!”, a scris Ozana Barabancea pe Instagram.