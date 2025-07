Ozzy Osbourne a murit la câteva zile după ultimul concert Black Sabbath. „Prince of Darkness” avea 76 de ani (VIDEO, FOTO)

Ozzy Osbourne a murit la vârsta de 76 de ani, la doar câteva zile după concertul de retragere al Black Sabbath, informează . „Cu o tristețe pe care cuvintele n-o pot exprima, trebuie să anunțăm că iubitul nostru Ozzy a murit în această dimineață. A fost înconjurat de familie și iubire”, au transmis soția sa, Sharon, și copiii.

Ozzy Osbourne suferea de mai multe boli

Amintim că Ozzy Osbourne, pionier al heavy metalului, a avut nevoie de mai multe operații după ce a căzut în casă în 2019 – cădere care a condus la dislocarea unor tije metalice ce i-au fost montate anterior în zona coloanei vertebrale. În 2023, medicii i-au găsit și o tumoare.

„Dacă nu mai pot continua să fac concerte obișnuite, vreau doar să fiu suficient de bine pentru a face un concert în care să pot spune: ”Salut, băieți, vă mulțumesc foarte mult pentru viața mea. La asta lucrez, iar dacă voi cădea mort la final, voi muri fericit”, legendarul artist, în 2023.

Mai devreme, îmn 2019, el a fost : „A fost teribil de dificil pentru noi. 2019 a fost cel mai rău, cel mai lung, cel mai dureros şi cel mai mizerabil an din viaţa mea. A trebuit să mă operez la gât, iar intervenţia mi-a dat peste cap toţi centrii nervoşi. Apoi am aflat că am o formă uşoară de Parkin 2, o formă de Parkison”.

Ozzy Osbourne a scris istorie cu Black Sabbath, dar și pe cont propriu

Supranumit „Prince of Darkness” / „Prințul Întunericului”, Ozzy a devenit cunoscut, la începutul anilor 1970, ca vocalist al formaţiei Black Sabbath. El fost dat afară din trupă din cauza abuzului de alcool şi droguri, dar a urmat o carieră solo de succes.

Acesta s-a căsătorit cu Sharon în 1982 și au împreună trei copii. Cu toții au fost protagoniștii show-ului TV „The Osbournes”, difuzat de postul MTV în anii 2000. Artistul mai are trei copii din căsnicia cu Thelma Riley.

Ozzy Osbourne figurează în Rock and Roll Hall of Fame, ca parte a trupei Black Sabbath.

Black Sabbath, una dintre cele mai de succes trupe metal din toate timpurile, a vândut peste 75 de milioane de albume în întreaga lume. Ultimul concert al lui Ozzy Osbourne alături de Black Sabbath a avut loc 5 iulie, la Birmingham.

„Nu aveți idee cum mă simt – vă mulțumesc din adâncul inimii”, a spus Ozzy, în ultimul său concert.