Păpușa Nadia Comăneci, la vânzare în 2025: Prețuri record pentru jucăria legendară a campioanei olimpice

În 2025, păpușa , realizată în 1976, atinge un preț record pe piața jucăriilor vintage. După ce au fost scoase din nou la vânzare pe platformele online, aceste păpuși, inspirate de celebra gimnastă română care a obținut primul 10 din istoria gimnasticii la Jocurile Olimpice din Montreal, au devenit foarte căutate, chiar și la peste patru decenii de la lansare.

Prețuri piperate pentru păpușa Nadia Comăneci în 2025

Deși păpușile nu sunt noi, prețurile acestora au atins cote impresionante, iar exemplarele rare dedicate Nadiei Comăneci au fost vândute la sume considerabile, fiind considerate adevărate obiecte de colecție. În topul celor mai scumpe jucării din acest lot, păpușa Nadia Comăneci detine, fără îndoială, recordul de preț, stabilind un nou standard pe piața jucăriilor vintage.

Păpușa cu chipul celebrei campioane olimpice Nadia Comăneci, realizată în 1976, continuă să atragă atenția colecționarilor și fanilor sportivei românce. Pe site-urile de vânzări, prețurile pentru această jucărie unică variază între 1.100 și 3.000 de lei, potrivit .

Cu toate acestea, un exemplu listat la prețul maxim de 3.000 de lei nu a găsit încă un cumpărător, oferta fiind disponibilă pe OLX:„Păpușa, deși are aproximativ 50 de ani, este conservată într-o stare extraordinară. Ochii se mișcă perfect, are gene și nu are defecte. Ținuta și medalia păpușii Nadia sunt cele originale, produse de fabrica Arădeanca, în 1976, ca un omagiu adus sportivei românce Nadia Comăneci”.

Păpușa Nadia Comăneci, expusă în Muzeul Jucăriilor din București

Păpușa Nadia Comăneci, un simbol al performanței legendare a gimnastei românce, continuă să fascineze și astăzi colecționarii și iubitorii de jucării. Fabricată la scurt timp după uimitoarea sa performanță de la Jocurile Olimpice de la Montreal, în 1976, păpușa a devenit rapid un obiect de cult, adorată de fetițele din întreaga lume. La acea vreme, păpușa era vândută la prețul de 200 de lei, în perioada comunistă.

Astăzi, păpușa este expusă cu mândrie la Muzeul Jucăriilor din București, situat pe Calea Victoriei, oferind vizitatorilor o privire asupra istoriei jucăriilor din România și a influenței Nadiei Comăneci asupra culturii pop. În 2005, Fabrica de Jucării Arădeanca a lansat o nouă serie a păpușii, la prețul de aproape 100 de lei, iar inițiativa a fost susținută de Fundația Nadiei Comăneci, având și un scop caritabil.