Pas uriaș pentru Radu Drăgușin în viața personală. Internaționalul român s-a căsătorit civil cu Ioana Stan

Pas uriaș pentru Radu Drăgușin în viața personală. Internaționalul român s-a căsătorit civil cu Ioana Stan

Adrian Teampău
20 ian. 2026, 16:42
Pas uriaș pentru Radu Drăgușin în viața personală. Internaționalul român s-a căsătorit civil cu Ioana Stan
Momentul în care Radu Drăgușin și-a cerut iubita în căsătorie Sursa foto: Instagram / @radudragusin5
Cuprins
  1. Radu Drăgușin este bărbat însurat
  2. Ceremonie discretă, alături de rude și prieteni
  3. Căsătoria a intervenit într-un moment dificil pentru Radu Drăgușin

Radu Drăgușin a făcut un pas mare în viața personală. Internaționalul român a renunțat la burlăcie, în fața ofițerului de stare civilă, și s-a căsătorit cu iubita sa, Ioana Stan.

Radu Drăgușin este bărbat însurat

Fotbalistul echipei naționale s-a căsătorit civil cu iubita sa, Ioana Stan, după o relație care durează de aproximativ șase ani. Cei doi formează un cuplu de pe vremea când Radu Drăgușin evolua la Juventus. După ce au semnat, la primărie, proaspeții căsătoriți au sărbătorit momentul în cadrul unei ceremonii discrete, la București.

Drăgușin a profitat de pauza competițională pentru a bifa și acest obiectiv important în viața personală. Fundașul în vârstă de 23 de ani nu a fost cooptat în lotul echipei Tottenham care va evolua în Champions League. Tot astăzi, echipa londoneză se confruntă cu Borusia Dortmund, în competiția europeană.

Relația dintre Radu și Ioana a evoluat în timp, departe de lumina reflectoarelor. Despre cei doi nu se știe mare lucru, ei preferând să-și protejeze relația departe de lumina reflectoarelor. Au apărut rar la evenimente mondene și au dat mult mai rar, prilejul la bârfe și cancanuri. Acest lucru a ajutat ca relația să se consolideze constant, în timp.

În octombrie 2025, internaționalul român a cerut-o în căsătorie pe Ioana. După câteva luni, au stabilit și momentul cununiei civile. Evenimentul a avut loc marți, 20 ianuarie, în jurul prânzului.

Ceremonie discretă, alături de rude și prieteni

Ceremonia s-a desfășurat la Primăria Sectorului 1. La eveniment au participat doar membrii familiei și câțiva prieteni apropiați ai cuplului. Între aceștia, normal, și Florin Manea, impresarul fotbalistului. De asemenea, au fost prezenți părinții, fratele lui Radu Drăgușin, împreună cu soția, dar și sora sportivului. Vizibil emoționat, tatăl fotbalistului a ținut să spună câteva cuvinte înainte de cununie.

Tatăl le-a urat casă de piatră și multă sănătate celor doi miri, precizând că, de restul vor avea ei grijă. A recunoscut că este foarte emoționat, chiar dacă nu este primul copil care se căsătorește

„Dumneavoastră, ce credeți? (Sunteți emoționat ? – n. red.) Deși nu e primul copil care mi se căsătorește, e normal să fie și emoții”, a spus bărbatul, citat de Libertatea.

Tatăl fotbalistului a afirmat că prima oară când și-a văzut nora, a avut sentimentul că este parte a familiei. Astfel, pasul pe care l-au făcut cei doi i s-a părut firesc.

Căsătoria a intervenit într-un moment dificil pentru Radu Drăgușin

Cununia civilă are loc într-o perioadă agitată din perspectiva viitorului sportiv al jucătorului. În ultima vreme, numele lui Radu Drăgușin a fost vehiculat pe piața transferurilor. Fotbalistul român, care ar vrea să plece de la Tottenham, a fost curtat de AS Roma și RB Leipzig.

Întrebat despre viitorul tânărului fotbalist, tatăl acestuia a precizat că este alături de el și de decizia pe care o va lua în ce privește cariera. Pe de altă parte, și-a exprimat speranța că fiul său va juca alături de Naționala României la Campionatul Mondial.

„El știe cel mai bine ce urmează, nu putem decât să fim alături de el și îi urez să fie sănătos. Cu sufletul sunt alături de el și de decizia lui. Nu putem decât să ne dorim să fie la Mondial. Toți jucătorii sunt importanți, importantă e victoria (n.r. – cu Turcia)”, a mai spus tatăl fotbalistului.

