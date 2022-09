Patronul Bamboo: a luat sau nu bătaie Van Damme în Bamboo?

Apreciatul s-a aflat recent în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D unde a relatat câteva dintre scenele la care a asistat în club Bamboo și care confirmă încă o dată aventurile mai mult sau mai puțin de scenă pe care le-a încercat actorul Jean-Claude Van Damme prin România.

, cum îl denumesc jurnaliștii de la Cancan într-un , s-a aflat la masă cu Jean-Claude Van Damme pe care a fost nevoit însă să-l scoată din club, pentru a preveni un conflict.

Rifai: Van Damme a luat bătaie?

Moderatoarea emisiunii l-a întrebat pe Joshua Castellano dacă apreciata vedetă de la Holywood fost sau nu „șifonat” în clubul Bamboo.

Spre dezamăgirea multor clubberi care așteptau relatări spectaculoase, acesta a răspuns că nu s-a pus niciodată problema despre această chestiune, actorul nefiind vreodată agresat fizic; Castellano a relatat doar o scenă în care actorul a fost dat afară din club de către un bodyguard, tocmai pentru a nu avea loc un conflict:

” Era pe terasă la Bamboo(…) erau multe baldachine și după ce venise, a stat cu mine la masă, băuse foarte multe beri și se plimba printre toate baldachinele pe acolo și se dădea la femei. Am trimis un security, l-a luat în brațe și l-a scos în parcare.

Dar nu a fost cu bătaie, nu. S-a vehiculat că a fost trasă o palmă, o chestie din aceasta. L-a scos din club. L-a luat în brațe un bodyguard, l-a mutat și l-a scos în parcare.

Tot titmpul eu am încercat să nu se întâmple necazuri. Am fost mereu omul din mijloc. Omul care a fugit și a văzut mereu necazul dinainte să se întâmple. Tot timpul am încercat să nu dau, pentru că nu trebuie”.

Femeile în viața lui Castellano

Joshua Castellano a mărturisit faptul că întotdeauna aa preferat prezențele feminine în viața lui, mai ales mama, care joacă un rol esențial în viața sa: ” Am lăsat întotdeauna loc de ”bună ziua” femeilor, altfel de vicii sau slăbiciuni nu am avut. Am avut relații, am stat bine, când am terminat, am mers mai departe, până când găsești un echilibru… Și că o iubesc pe mama”, a relatat Castellano pentru emisiunea lui Rifai.

Referitor la clienții preferați, Castellano a declarat că un client fidel, care vine de mai multe ori, este de preferat celor care vin rar și cheltuiesc mai mult.