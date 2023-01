Paula Seling a vorbit despre motivele divorțului de Radu Bucura: „Nu știu, încă, să vă spun ce e bun și ce e rău în toate acestea”

În urmă cu o lună de zile, Paula Seling a dezăluit faptul că a adoptat o fetiță în urmă cu șase ani.

Deși cântăreața este extrem de discretă în ceea ce privește viața ei personală, aceasta a făcut noi dezvăluiri, de data aceasta legate de divorț.

Paula Seling, despre motivele divorțului de Radu Bucura

Chiar înainte de Revelion, Paula Seling a recunoscut că s-a despărțit de Radu Bucura, omul care i-a fost soț timp de 17 ani, iar la început de an a oferit mai multe detalii legate de acest subiect.

„Din păcate, nu pot să vă vorbesc despre un om pe care îl respect enorm, alături de care am trăit clipe minunate, fără ca acesta să fie de față. Dacă el este dornic să vă vorbească, nu am nimic împotrivă. Eu fiind persoană publică, este în regulă, însă Radu e o persoană deosebit de discretă și îi respect dreptul la intimitate. În plus, mereu am considerat că viața de familie trebuie să rămână privată, de aceea rareori am discutat amănunte din viețile noastre și ar fi total nepotrivit să încep să o fac acum.

Nu știu să vă spun multe… De fapt, cred că viața mai mari decât am putut noi duce. Asta nu înseamnă că nu mai suntem o familie în creșterea copilului nostru. Ba chiar facem tot ce putem să îi fim alături, să simtă că iubirea există, într-o altă formă, între părinți, uriașă pentru copilul nostru, și vom face tot ce putem să o creștem simțind că suntem o celulă a iubirii, toți trei, indiferent ce se întâmplă între adulți”, a declarat Paula Seling, scrie .

Mai mult decât atât, cântăreața a dezvăluit, în cadrul unui podcast, motivul pentru care a divorțat: „Am lucrat foarte multe lucururi frumoase împreună, multe videoclipuri, multe piese, multe momente. Și la Eurovision, el a fost autorul ideii pianului de sticlă, care cumva, cu dublu capăt, care a fost ca o emblemă pentru noi atunci, în 2010 El s-a ocupat o foarte mare perioadă de timp de ceea ce a însemnat bookingul meu și am fost, într-adevăr, parteneri de afaceri”, a mărturisit Paula Seling.

Deși cei doi sunt pe drumuri separate din data de 13 aprilie 2022, Paula Seling a reușit să ascund foarte bine acest lucru și a apărut întotdeauna cu același zâmbet pe buze pe scenă. Cântreaâa a dezvălui că i-a fost extrem de greu și că a perceput situația ca pe un eșec personal.

„Perioada a fost cumplit de grea. Am luptat mult cu mine și am încercat să restabilesc echilibrul de care aveam și am deosebită nevoie, pentru a funcționa la parametri buni. M-am refugiat în muncă, m-am concentrat pe a da tot ce e mai bun, din punct de vedere muzical, scenic, și mi-am făcut o echipă de care sunt foarte mândră. Nu știu, încă, să vă spun ce e bun și ce e rău în toate acestea.”

„Și, vă asigur, niciunul nu a greșit cu nimic. Pur și simplu, niște diferențe de percepție asupra vieții s-au adâncit în timp. Odată cu maturizarea noastră, am înțeles cine suntem și că ne datoram unul altuia să ne oferim posibilitatea de a găsi, fiecare, locul și lumina de care are nevoie. Este o dovadă de iubire să faci acest gest, atunci când realizezi că poate nu ești ceea ce omul tău are nevoie”, a mai declarat aceasta.

Radu Bucura este în continuare foarte implicat în creșterea fetiței

Paula Seling a mai mărturisit că ea și Radu Bucura au rămas în relații foarte bune, iar el este în continuare extrem de implicat în creșterea Elenei, fetița pe care a adoptat-o în urmă cu șase ani.

„Nu sunt o mamă singură, ci îl am pe Radu Bucura alături și este tatăl fetiței noastre de aproape șase ani. Elena avea trei ani atunci, iar acum face nouă anișori. Ne-am dorit copii, iar familia noastră a primit-o pe Elena în urmă cu șase ani. Doream, indiferent de ce urma să fie, să avem un copil adoptat, iar Universul ne-a adus-o pe Elena”.

Paula Seling a dezvăluit că . Trei ani avea Elena, fiica ei, când a înfiat-o. „Elena este în familia noastră de șase ani. Schimbarea vine doar în prezentarea ei în fața publicului. Am considerat important, până acum, să ne dăm timp de a se așeza toate în familia noastră, de a crește și de a fi suficient de matură încât să decidă singură dacă vrea sau nu să apară în viața publică. În ultima perioadă, s-a exprimat mai des că dorește să afle lumea despre ea. Și, iată, fata noastră superbă a crescut și ne bucurăm enorm de Elena!”, a povestit cântăreața.