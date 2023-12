Pavel Bartoș a ajuns pe masa de operație de Crăciun. Prezentatorul TV a facut anunțul trist pe rețelele sociale: „Un pic o să mă chinui”

chirurgicale și a ajuns pe masa de operație. Prezentatorul cunoscut de la Vocea României și Românii au talent a avut parte de un Crăciun neobișnuit, fiindcă a trebuit să facă față unei proceduri medicale. El însuși a informat fanii că totul s-a desfășurat bine și că perioada de recuperare va fi destul de lungă.

printr-o intervenție chirurgicală la genunchi și va avea nevoie de cârje pentru recuperare, scrie .

Pavel Bartoș a ajuns pe masa de operație

„Recunosc, anul astă Moș Crăciun mi-a adus mai multe cadouri decât mă așteptam si unul nu pentru că am fost cuminte, din contră, am fost tare neastâmpărat și cu o operație m-a gratulat! Una la menisc, ligament încrucișat și ceva cartilaje de reparat, dar sunt bine, acum și sănătos, culmea, la fel de frumos! E… un pic o să mă chinui cu aceste bețe de schi, pardon, catalige in forme de cârje, dar până mă însor îmi trece!

Oricum, Moș Crăciun a avut grijă să mi-l aducă pe cel mai bun în astfel de situații, domnul Dr. Ion Bogdan Codorean, vorba aia cunoscut de mulți oameni, unii chiar campioni olimpici, ca tata la astfel de probleme.



Mulțumesc tare mult, domnule doctor că ați răbdare, măiestrie și incredere că in ciuda tuturor arătate de mine, dumneavoastră chiar credeți că aș putea deveni chiar campion olimpic! Recuperare ușoară să am, pentru că e una de lungă durată și tare mult de muncă, dar va fi bine. Sărbători fericite in continuare oameni buni și să fiți sănătoși!”, este mesajul scris de Pavel Bartoș, pe pagina sa de Facebook.