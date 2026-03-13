Pavel Bartoș a explicat recent că succesul său în televiziune și cinematografie vine dintr-o strategie clară. a lansat un nou proiect de succes și a mărturisit că, deși nu s-a îmbogățit încă din producția de film, continuă să creadă în această industrie.

Ce succes a avut noul film produs de Pavel Bartoș

Anul trecut, prezentatorul a adus în cinematografe filmul „Crăciun cu Ramon”, o producție care a marcat o premieră pentru industria locală de profil după o pauză lungă. a călătorit în toată țara pentru a promova acest proiect. A rămas impresionat de reacția oamenilor din marile orașe, precum Oradea.

„S-a lansat pe 1 decembrie 2025 primul film românesc de Crăciun făcut la aproape 20 de ani după «Ho Ho Ho», cu același regizor. Cel mai tare film românesc de Crăciun: «Ramon 2»! Senzație, ceva între «Singur acasă» și «Harry Potter». Am avut turneu de distribuție cred că în peste 20 de localități, așa cum am avut și la primul «Ramon». Pentru că am văzut cum contactul direct cu publicul este fantastic. Bineînțeles că am fost și la Oradea, ca să le mulțumim din suflet celor de acolo, locuitorilor, primăriei, Visit Oradea, toți cei care ne-au sprijinit in toată această aventură a noastră”, a spus Pavel Bartoș.

De ce reinvestește actorul tot profitul în cinematografie

Actorul a recunoscut că profitul în cinematografie nu apare imediat și că este nevoie de o investiție constantă din propriile resurse pentru a câștiga încrederea partenerilor. Acesta consideră că primele proiecte sunt, de fapt, o bază pentru viitor, iar banii câștigați sunt de cele mai multe ori reinvestiți în următoarele pelicule.

„Te face, cum să zic eu, te face să continui. Nu te îmbogățești… Probabil că după al treilea sau al patrulea film poți vorbi că începe să-ți iasă. Până atunci încă susții tu. Pentru că tot ce-ți vine din primul, bagi în al doilea. După, din al doilea, bagi în al treilea. La început trebuie să faci asta. Dacă nu faci asta, ți-e greu. Pentru că tu trebuie să le arăți și sponsorilor și partenerilor care vin alături de tine că și tu ești dispus să bagi…”, a adăugat acesta.

În ce domenii a ales să nu se mai aventureze

Chiar dacă alții se îndreaptă spre domenii precum IT-ul sau piața crypto, Pavel Bartoș a ales să învețe din propriile greșeli și să rămână fidel lumii artistice. Acesta a explicat că preferă să se concentreze pe teatru, televiziune și film, deoarece aici înțelege cel mai bine cum funcționează lucrurile și, mai ales, aici găsește cea mai mare satisfacție personală.

„M-am învățat ceva în viața mea. Am încercat să fac alte investiții, dar nu mi-au ieșit. Și atunci mi-am ales să investesc în primul rând în mine, pentru că eu cred foarte mult în mine! Și să investesc în ceea ce mă pricep să fac. În teatru, în televiziune, în filme, adică investesc aici… Pentru că aici mă pricep, aici știu cum este business-ul. Nu iese cum iese în alte business-uri, IT sau crypto sau nu știu ce… Dar, cum să zic eu… E bucurie sufletească! Da. În primul rând că e o împlinire. Și e o continuă provocare”, a încheiat Pavel Bartoș.