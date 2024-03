Pe cine iubește Vica Blochina. Vedeta spune că nu își va arăta partenerul niciodată: „Nu-mi plac lucrurile expuse”

Vica Blochina, în vârstă de 48 de ani, a mărturisit recent că se iubește cu un bărbat rus, „din Occident”, însă spune că nu îl va arăta niciodată. După relația pe care a avut-o cu Victor Pițurcă, vedeta spune că discreția îi aduce fericirea întotdeauna.

Recent, , după ce a stat 6 ore pe masa de operație. Pentru următoarele 8 săptămâni, ea va fi nevoită să poate un corset.

Detalii neștiute despre relația pe care Vica Blochina o are cu iubitul rus

După ce s-a despărțit de Victor Pițurcă, Vica Blochina a decis să păstreze discreția cu privire la viața sa sentimentală. Vedeta este întrebată constant de fanii ei despre relația pe care o are în prezent, așa că a decis să recunoască că este împreună cu un bărbat rus. În schimb, ea nu va spune niciodată cine este și cu ce se ocupă.

„Niciodată (nr. nu își va arată iubitul), pentru că mie nu-mi place, știi foarte bine, nu-mi plac lucrurile expuse. Nu mă simt eu în largul meu să stau să le arăt.

Eu consider că sunt câteva lucruri care se țin secret, cum ar fi ce-ți dorești să faci, câți bani ai și viața ta sentimentală. Este din Occident, este rus. Nu îi transmit nimic iubitului, asta o fac eu în particular”, a spus Vica Blochina, potrivit .

Motivul pentru care vedeta se teme de căsătorie

Vica Blochina a spus de multe ori că . Deși este mamă a unui adolescent, vedeta spune că are câteva motive reale pentru care va rămâne nemăritată. Ea pare să fie îngrijorată de situația financiară și legislația din țară, pentru că ar putea să piardă tot în cazul unui divorț.

„Niciodată (nr. nu s-a gândit la căsătorie) nu m-am gândit și nu o să fac lucrul ăsta, nu am simțit nevoia. E foarte bine așa, crede-mă. Pentru ce, stai să îți explic. De ce m-aș mărita eu în România, ce aș avea de câștigat?! Mă căsătoresc cu unul cu bani mulți, în România. Și mă despart de el. Păi ăla care are bani mulți, ia totul și pleacă. Ăla are relații și bani. Oricum, Statul român nu ajută deloc treaba asta.

Dacă eram în Franța sau în Israel, atunci era altă poveste, pentru că dacă acolo ești căsătorit și soțul te înșală și te desparți din cauză că te-a înșelat și e infidel. Toată viețișoara lui trebuie să plătească pensie alimentară la nivelul la care a trăit soția cu el. Dar aici, Doamne ferește, mai ia și tot ce am eu pe numele meu! Nu îmi trebuie mie așa ceva”, a mărturisit ea.