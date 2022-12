Pensia pe care o are Florin Piersic după o carieră de peste 66 de ani în lumea filmului românesc. De necrezut ce sumă primește lunar îndrăgitul actor

Florin Piersic este unul dintre cei mai cunoscuți actori de la noi. În vârstă de 86 de ani, acesta și-a petrecut viața pe scenă, acolo unde a încântat publicul.

Se pare că după ce , răsplata pe care o primește marele artist din partea statului este scandaloasă.

Ce pensie are maestrul după o carieră de o viață în lumea filmului românesc

Îndrăgitul actor are în spate o carieră impresionată. Acesta a jucat în numeroase filme, dar și în spectacole de teatru. Mai exact, după o carieră de peste 66 de ani, Florin Piersic de doar 2000 de lei.

La aceasta se adaugă și o indemnizație lunară de la Uniunea Teatrală din România, în valoare de de 2700 de lei, potrivit .

Florin Piersic și-a lansat „prima şi ultima carte”

Florin Piersic 2023 venerabila vârstă de 87 de ani. Pe data de 10 decembrie marele actor român şi-a lansat cartea intitulată „Viaţa este o poveste…”.

Potrivit acestuia, acest volum cu amintirile sale este atât un cadou pentru fani, cât şi pentru soţia sa, Anna Török.

„Soţia mea nu a citit cartea, abia a primit-o astăzi, dar ea ştie din poveştile mele tot ce e scris acolo. Astăzi este ziua soţiei mele, o zi specială. Pot să spun că au fost strânse în bucăţi mici, am scris într-un loc o întâmplare, apoi altele, ca să nu le uit. Dar eu nu uit nimic.

Într-o bună zi, tot primind cărţi, am zis că dacă toată lumea scrie, pot să scriu şi eu. La îndemnul unei foarte bune cunoştinte, am ajuns să pun şi eu pe hârtie ce am scris. Dar trebuie să mă înţelegeţi, nu au putut intra într-o singură carte toate amintirile. Că dacă ar fi intrat tot, ar fi fost mult mai groasă cartea. Dar eu nu am scris-o, ci am povestit-o. Pentru că eu nu am scris gândind ce să scriu, ci am povestit. Vorbele mele sunt poveşti din memorie.

Este prima şi ultima mea carte. Sunt fericit că mă iubesc oamenii, însă mi-ar fi plăcut să trăiască părinţii mei, pentru că mama mea adorată a fost o sfântă. Cred că ar fi citit cartea pe nerăsuflate. Cel mai tare din toată cartea e că, într-o dimineaţă, trebuia să scriu finalul.

Şi am scris aşa: «sfârşit fără sfârşit». Am scris de ce am scris-o şi ce cred eu că s-ar putea întâmpla. ăla e capitolul cărţii care îmi place cel mai mult”, a povestit Florin Piersic, potrivit .