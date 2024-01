Pescobar, dezvăluiri despre afacerea sa. Ce salarii au angajații de la Taverna Racilor

a dezvăluit salariile pe care le oferă angajaților restaurantelor sale. Majoritatea dintre ei sunt din Sri Lanka pe care îi laudă pentru cât de muncitori sunt.

Un chef primește 3.000 de euro pe lună

Astfel, un chef din Sri Lanka primește un salariu de 2.800 de euro, iar cu tot cu bonuri ajunge la 3.000 de euro, echivalentul a 14.925 de lei, în condițiile în care, la început, acesta primea 650 de euro, conform

„Bucătarii români sunt foarte buni, dar sunt foarte dificili. Eu nu mai am nervi. Când văd lucrurile macro și vreau să mă extind, nu mai am timp de fițe și figuri. Eu am timp doar de profesionalism, atât. Eu am negociat cu tine un salariu, niște condiții. Eu mi le respect și dacă sunt plecat în Sri Lanka, tu de ce nu ți le respecți cât sunt plecat. Nu muncesc, stau la țigări… românisme.

Ei, uite, bucătarii din Sri Lanka nu știu de românisme. Ei muncesc. Sunt cuminți, curați, buni. La mine, bucătarul chef a venit pe 650 de euro și acum câștigă 2.800 de euro, plus bonusuri, 3.000”, în cadrul unui podcast realizat de Viorel Grigoroiu.

Pescobar a trecut printr-o perioadă dificilă în care restaurantele sale au fost închise de către ANPC și a fost și amendat.

Pescobar a vândut raci în Obor

Dar, patronul a învățat că trebuie să muncești din greu pentru a-ți atinge obiectivele. De aceea, el a vândut raci o perioadă de timp în Piața Obor din București. El și-a dat seama că o astfel de afacere are foarte mult potențial și și-a deschis propria afacere care are parte de succes.

„Am început afacerea cu raci acum 8 ani după un search pe Google: idei de afaceri. A fost extraordinar de greu deoarece totul a început fără bani, iar când faci afaceri fără bani, faci slalom în a găsi soluţii. La început aveam un singur angajat şi anume eu. Vând anual peste 150.000 de porţii de mâncare la restaurant şi în online, prin platforma Fish To Door, şi am încheiat anul cu 22.000 de colete trimise către clienţi”, spunea Pescobar într-un interviu pentru Business Magazin.