Peter Scott-Morgan, primul om din lume care a devenit parțial robot, s-a stins din viață

Cercetătorul britanic Peter Scott-Morgan s-a stins din viață la 64 de ani, a anunțat miercuri familia sa, pe contul de Twitter, potrivit .

Peter a fost primul om din lume care a devenit parțial robot, prin mai multe intervenții chirurgicale, după ce a fost diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică.

În 2017, Dr. Peter Scott-Morgan a fost diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică, însă a refuzat să-și accepte soarta. Hotărât să depășească limitele științei, el a decis să-și prelungească viața și să devină robotizat.

„Pentru uimitorii susținători rebeli ai lui Peter: Cu inima zdrobită, vă anunț pe toți că Peter a murit liniștit înconjurat de familia lui și de cei mai apropiați lui. A fost incredibil de mândru de toți cei care l-ați susținut și de viziunea lui de a schimba modul în care oamenii văd dizabilitățile”, a scris familia sa pe Twitter.

To Peter’s amazing rebel supporters: With a broken heart, I’m letting you all know that Peter passed peacefully surrounded by his family, and those closest to him. He was incredibly proud of all of you who supported him, and his vision of changing the way people see disability.

— Dr Peter B Scott-Morgan (@DrScottMorgan)