Petre Daea, fostul ministru al Agriculturii, în prag de divorț. Acesta a fost acuzat de soție că ar fi fost violent: „Îți mut dinții”. Ce spune instanța

28 aug. 2025, 10:01
Petre Daea, fostul ministru al Agriculturii, în prag de divorț. Acesta a fost acuzat de soție că ar fi fost violent: „Îți mut dinții”. Ce spune instanța
Petre Daea, fostul ministru al Agriculturii, se află în pragul divorțului la cei aproape 76 de ani ai săi. Acesta a fost acuzat de soția sa, Camelia, că ar avea un comportament violent.

Mai mult decât atât, în urmă cu câteva luni, în ajunul sărbătorilor de iarnă, femeia a cerut un ordin de protecție împotriva fostului ministru. Potrivit cancan, Daea ar fi fost violent nu doar verbal, ci și fizic cu femeia, mulți ani din căsnicia lor.

Ce amenințări a primit Camelia Luchian de la fostul ministru

„Îți mut dinții!”, „Te rup în două!”, sunt doar câteva dintre amenințările pe care femeia susține că le-ar fi primit de-a lungul relației cu Petre Daea. Se pare că în data de 19 decembrie, anul precedent, Camelia ar fi trăit un episod de coșmar, deoarece Petre Daea ar fi fost violent cu ea.

„În motivarea cererii, s-a arătat că părțile sunt soți iar începând cu seara de 18 decembrie 2024 și continuând cu dimineața zilei de 19 decembrie 2024, a fost agresată fizic, amenințată în continuare cu bătăi de genul ,,îți mut dinții”, ,,te rup în două”, agresată verbal, reclamanta invocând existența unei violențe fizice și verbale periodice în ultimii ani”, transmite instanța.

Ce a transmis instanța

Conform informațiilor, femeia ar fi renunțat la ordinul de protecție, după ce fostul ministru i-a promis că îi va acorda divorțul dacă va face acest lucru. Totuși, deși bărbatul a spus instanței că s-ar fi împăcat cu soția, aceasta a transmis prin avocat că soțul ei este o persoană agresivă, dar că i-a promis acordarea divorțului, în cazul retragerii ordinului de protecție.

„Pârâtul, personal, arată că s-a împăcat cu partea adversă. Reclamanta, personal, arată că soţul ei este foarte agresiv şi i-a promis că îi va acorda divorţul. Instanţa acordă cuvântul asupra probelor. Reclamanta, prin avocat, arată că renunţă la cererea de emitere a ordinului de protecţie. Pârâtul, prin avocat, arată că este de acord”, se arată în decizia instanței.

Cei doi au de împărțit o avere destul de mare. În timpul căsniciei, au achiziționat șapte case și trei terenuri, potrivit ultimei declarații de avere a fostului ministru. Astfel, cei doi trebuie să își rezolve problemele și la nivel financiar, nu numai emoțional.

