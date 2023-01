Ploaie de stele: Globurile de Aur 2023! Cine sunt marii câștigători din acest an (VIDEO)

Cea de-a 80-a ediție a decernării premiilor Globurilor de Aur 2023 a avut loc marți, 10 ianuarie, în Los Angeles. Printre cei mai renumiți actori s-a aflat și actorul român Sebastian Stan, care a fost nominalizat pentru categoria „Cel mai bun actor într-o miniserie”.

Tot marți, Eddie Murphy, care a primit premiul onorific „Cecil B DeMille”, a venit cu câteva sfaturi pentru colegii de breaslă :”Plătește-ți taxele, concentrează-te pe treabă și nu rostește numele soției lui Will Smith!”.

Lista completă a premiilor

Lista completă a premiilor atribuite la cea de-a 80-a ediţie a galei de decernare a Globurilor de Aur, organizată de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA), marţi dimineață, la Los Angeles, este:

Cel mai bun film – dramă: „The Fabelmans”

Cel mai bun film – comedie/musical: „The Banshees of Inisherin”

https://www.youtube.com/watch?v=7vg5URwH8EI&ab_channel=SearchlightPictures

Cel mai bun regizor: Steven Spielberg („The Fabelmans”)

Cel mai bun actor într-un film-dramă: Austin Butler („Elvis”)

Cel mai bun actor într-un film – comedie/musical: Colin Farrell („The Banshees of Inisherin”)

Cea mai bună actriţă într-un film – dramă: Cate Blanchett („Tar”)

Cea mai bună actriţă într-un film – comedie/musical: Michelle Yeoh („Everything Everywhere All at Once”)

Cel mai bun actor în rol secundar: Ke Huy Quan („Everything Everywhere All at Once”)

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Angela Bassett („Black Panther: Wakanda Forever”)

Cel mai bun scenariu: Martin McDonagh („The Banshees of Inisherin”)

Cea mai bună coloană sonoră: Justin Hurwitz („Babylon”)

Cel mai bun cântec original: „Naatu Naatu”, compus de M.M. Keeravani pentru filmul „RRR”

Cel mai bun film străin: „Argentina, 1985” (Argentina)

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: „Pinocchio”

Premiul onorific Cecil B. DeMille: Eddie Murphy

Cel mai bun serial-dramă: „House of the Dragon”

Cel mai bun serial – comedie/musical: „Abbott Elementary”

Cel mai bun actor într-un serial-dramă: Kevin Costner („Yellowstone”)

Cel mai bun actor într-un serial – comedie/musical: Jeremy Allen White („The Bear”)

Cea mai bună actriţă într-un serial-dramă: Zendaya („Euphoria”)

Cea mai bună actriţă într-un serial-comedie/musical: Quinta Brunson („Abbott Elementary”)

Cea mai bună miniserie/lungmetraj TV: („The White Lotus: Sicily”)

Cea mai bună actriţă într-o miniserie/lungmetraj TV: Amanda Seyfried („The Dropout”)

Cel mai bun actor într-o miniserie/lungmetraj TV: Evan Peters („Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story”)

Cel mai bun actor în rol secundar într-o miniserie/lungmetraj TV: Paul Walter Hauser („Black Bird”)

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-o miniserie/lungmetraj TV: Jennifer Coolidge („The White Lotus”)

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial TV: Tyler James Williams („Abbott Elementary”)

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial TV: Julia Garner („Ozark”)

Unul dintre cele mai așteptate evenimente din lumea filmului mondial

Ceremonia de premiere a Globurilor de Aur este cunoscută pentru a fi unul dintre cele mai importante evenimente din industria divertismentului, fiind unul dintre cele mai mediatizate evenimente din lume. Aceasta are loc în general în luna ianuarie, înaintea premiilor Academiei.

Premiile sunt acordate în mai multe categorii, inclusiv pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor, cel mai bun actor, cea mai bună actriță și cel mai bun scenariu. De asemenea, sunt acordate premii pentru filme și programe TV în formatul de televiziune.

Oricine poate fi nominalizat pentru un Glob de Aur, cu condiția ca acea persoană să fi avut o apariție importantă într-un film sau într-un program de televiziune care a fost lansat în cursul anului în curs. Jurații HFPA votează pentru nominalizări și câștigătorii sunt anunțați în timpul ceremoniei de premii.

Globurile de Aur sunt considerate ca fiind un indiciu important pentru cine va câștiga premiile Academiei. Deși nu există nicio garanție că cineva care câștigă un Glob de Aur va câștiga și un premiu Oscar, de obicei, câștigătorii Globurilor de Aur sunt considerați favoriți în cursa pentru premiile Academiei.