Poliția din New Mexico a publicat imagini cu Alec Baldwin repetând cu un revolver pentru filmul ''Rust'' (video)

Poliția din Santa Fe a publicat mai multe documente din cadrul anchetei referitoare la moartea directorului de imagine Halyna Hutchins. Aceasta a fost ucisă în urma unui accident pe platourile de filmare al westernului „Rust”.

Alec Baldwin, acuzat de omor

Înregistrările video publicate luni, fără sunet, îl arată pe Baldwin costumat în pistolar din Vestul Sălbatic exersând cu ceea ce pare a fi arma care i s-a declanşat în mână şi a omorât-o pe Halyna Hutchins.

Într-o înregistrare video separată actorul poate fi văzut în timp ce este interogat de poliţişti, atât la locul incidentului, cât şi în sediul unei secţii de poliţie.

Baldwin, producător al filmului, se numără printre acuzaţi în mai multe procese intentate în , inclusiv de soţul acesteia, Matthew.

Actorul în vârstă de 64 de ani a susţinut în actele instanţei că o clauză din contractul său îl exonerează de răspundere personală, relatează .

Echipa filmului „Rust”, amendată

Alec Baldwin a anunțat pe rețelele sociale că a fost achitat de acuzația de ucidere din culpă care l-a vizat, după ce, în octombrie anul trecut, pe platoul de filmări al producției western „Rust”, pistotul pe care îl ținea s-a descărcat accidental și a ucis-o pe directoarea de imagine Halyna Hutchins.

Producătorii filmului au fost amendați de autoritățile din New Mexico cu 139.793 de dolari pentru neglijență. Compania Rust Movie Productions a anunțat că va ataca această decizie.

La finalul lunii octombrie, presat de paparazzii, : „O femeie a murit. Eram prieteni, eram prieteni. Când am ajuns în Santa Fe pentru filmări, am ieșit cu ea la cină. Am fost o echipă foarte bine sudată când acest eveniment oribil s-a întâmplat”.