Fostul premier Victor Ponta a vorbit despre divorțul de Daciana Sârbu și relația cu noua sa parteneră. Politicianul a susținut că responsabilitatea față de copii e prioritatea sa.

Ce a spus Victor Ponta despre divorțul de Daciana Sârbu

„Sunt o persoană dificilă, am trecut prin diverse momente mai dificile și ca să fie clar, dacă trebuie să găsiți vinovatul, eu sunt 100%. (…) E o femeie care merită mai mult decât puteam eu să-i ofer!”, a declarat Victor Ponta, pentru .

El a afirmat apoi că responsabilitatea față de , Irina și Maria, e în topul priorităților: „În viața privată sunt incluși și copiii mei. Cu siguranță, ei sunt principala mea responsabilitate”.

În trecut, politicianul că divorțul e dificil indiferent dacă ești persoană publică sau privată: „E dificil oricum, indiferent dacă ești public sau privat, dar cred că oamenii pot să rămână oameni și pot uneori să spună adevăruri dureroase decât niște minciuni mai dureroase”. Întrebat dacă mai acordă credit iubirii, el a răspuns: „Bineînțeles, cum să nu?!”.

Victor Ponta a mai declarat pentru SpyNews că actuala sa partenera n-a mai fost căsătorită, e mai tânără decât el și împărtășesc pasiuni comune, precum golful.

Fostul premier a insistat că preferă discreția în ce privește viața personală: „O să fie cunoscută și n-o să-i prindă bine, așa mai bine o protejez. (…) Avem pasiuni comune, ne-am cunoscut la golf!”.