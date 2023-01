Povestea de iubire dintre Ilie Năstase și Diana Ross. Fostul mare jucător de tenis recunoaște că celebra cântăreață a rămas însărcinată

Ilie Năstase, fostul mare jucător de tenis al României, n-a ascuns niciodată faptul că, la viaţa lui, .

Una dintre cuceririle de top ale acestuia este cunoscuta cântăreaţă Diana Ross, despre care se zicea că a fost cerută în căsătorie de Michael Jackson.

Povestea neștiută de iubire dintre Ilie Năstase și Diana Ross

În vârstă de 76 de ani, Ilie Năstase a ajuns la altar de cinci ori, însă aventurile amoroase au fost multe.

În momentul în care a întâlnit-o pe Diana Ross, fostul mare tenismen era celibatar, prima căsătorie a sportivului, cu belgianca Dominique Grazia, se încheiase fulgerător după apariţia fetiţei lor.

În 1977, aflată în turneu în nordul Americii, îndrăgita cântăreață a asistat la meciurile campionul român la US Open. Şi ea doar ce ieşise dintr-un mariaj, iar vulnerabilitatea sentimentală şi celebritatea i-a apropiat fulgerător.

Diana Ross și Ilie Năstase au devenit, la scurt timp după ce s-au cunoscut, cuplul monden al momentului.

Sentimentele dintre cei doi păreau destul de serioase, iar Ilie Năstase a decis să o aducă pe Diana în România, ca să-i cunoască mama. Se pare că întâlnirea nu a decurs așa cum și-ar fi imaginat, motiv pentru care au decis să pună capăt relației.

A fost Diana Ross însărcinată cu Ilie Năstase?

Într-o declarație recentă, fostul număr 1 ATP a vorbit despre relația pe care a avut-o cu diva muzicii disco a anilor 70. Potrivit acestuia, Diana Ross a fost însărcinată cu el.

„A fost singura negresă cu care am fost. S-a întâmplat la clubul Regine (New York), într-o seară. Am dansat, eu eram divorţat şi s-a legat.

Făcea copii cu toţi. Şi cu mine a rămas însărcinată, a rămas cu toată lumea. Ea nu a fost gagica lui Michael Jackson, erau doar prieteni”, a povestit Ilie Năstase, notează .