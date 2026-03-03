Impresara Anamaria Prodan, care are proprietăți și afaceri imobiliare în Dubai, a contrazis toate imaginile și mărturiile de acolo, susținând că nu-i niciun conflict și niciun pericol în Dubai și toată lumea e relaxată.

Anamaria Prodan nu vede pericolul din Dubai

„Noi cei ce locuim în Dubai ne distrăm. Românii vor să fie auziți și inventează povești de adormit copiii. Situația este absolut normală. Lumea este la plajă, pe yachturi, la restaurante. Copiii se joacă în parcuri. Este ceva ireal. Ce văd, citesc și aud! O dezinformare fabuloasă. Tipic românesc. A luat foc o mașină la hotel Fairmont și românii au postat fumul sau s-au disperat că este război și ei sunt sub asalt. Probabil au uitat să menționeze acești români ostași bravi și curajoși că ei sunt sub asaltul soției.

S-au ascuns sub pat în hotel și fac vlogguri, poze. Doamne ferește! Repet. Nu există război. Bombele sau ce visează românii sunt doar invenții pentru românașii care vor să fie vedete în satul lor! Acești «supraviețuitori ai războiului din Dubai» trebuie doar să se bucure că au stat gratis câteva zile prin Emirate.

Chiar au să povestească acasă la săteni! Văd peste tot pe Instagram mesaje «Doamne-ajută, să ajungem acasă sănătoși!». Probabil săracii se referă să ajungă acasă sănătoși la cap sau să și revină din aberații. Nu mai dezinformați, nebunilor! Lumea este calmă și foarte sigură în Emirate. Eu sunt acasă (nr. în București). Aștept să se deschidă spațiul aerian, să plec. Toți ai mei sunt în Dubai. Vorbim non-stop și ne distrăm”, a transmis Anamaria Prodan, pentru

Prodan e contrazisă: „Toată lumea în mașini și în subsol”

Însă Gigi Nețoiu, fost acționar la Dinamo, aflat în Dubai, a spus fix pe dos: „De ce atacă ei (n.r. iranienii) Dubaiul și țările din Golf? Pentru că aici au bazele militare americanii. Dacă Dubaiul era cel mai sigur oraș din lume.. acum l-au făcut să fie cel mai nesigur. Nimeni nu a dormit. Toată lumea în mașini și în subsol”.

La rândul său, Adrian Cozma (PNL), vicepreședinte al Camerei Deputaților, și el blocat în Dubai, pentru B1 TV că era pe plajă când a auzit niște „bubuituri”. Nu avea internet, așa că n-a citit știrile și nici prin cap nu-i trecea că e vorba de un război.

„După trei ore, am auzit iar aceleași bubuituri, apoi am văzut norul de fum. Atunci am știut că e ceva rău. Evident, am luat-o spre hotel, apoi au venit acele drone, rachete. Chiar deasupra hotelului nostru au fost interceptate trei. Am și filmat acel moment și ne-am adăpostit.

Noaptea trecută au fost alerte de a ne adăposti și noaptea am petrecut-o împreună cu copiii și soția în parcarea subterană a hotelului. Deci e o situație deloc plăcută, dar asta e, ne adaptăm”, a mai declarat Adrian Cozma, pentru B1 TV.