Veste mare în familia lui Nicole Cherry! Interpreta a devenit mămică pentru prima dată

Nicole Cherry a devenit mămică pentru prima dată. Vedeta a născut o fetiță. Interpreta are doar 22 de ani.

Sărbătoare mare în casa vedetei

Nicole Cherry și Florin Popa se bucură de apariția noului membru de familie. Cei doi au devenit părinți. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Anunțul a fost făcut chiar de tânără mămică. Femeia este foarte fericită și împlinită. „A venit prințesa” a scris Nicole Cherry pe rețelele de socializare.

Cine este tatăl copilului

Artista s-a logodit în luna octombrie. Alesul acesteia fiind omul de afaceri Florin Popa.

„A fost într-un moment surprinzător pentru mine, chiar nu mă așteptam. A fost ceva spontan, eram în drum spre munte, am zis că o să luăm cina împreună, am zis să ne sărbătorim că mai e puțin și vine fetița, și uite că a venit și inelul”, a mărturisit interpreta în cadrul unui interviu.

Bărbatul activează într-un domeniu diferit față de cel al artistei. Acesta este afacerist, deținând un magazin GSM.

„Lângă Florin am crescut și în brațele lui am devenit femeie. În ochii lui mi-am văzut tot viitorul și am simțit din prima clipă că e bărbatul care va da sens vieții mele. De câteva luni, trăiesc toate emoțiile și sentimentele la intensitate dublă, pentru că le împart cu o inimioară care bate în tandem cu inima mea. Pentru că din inimile noastre s-a mai născut încă una, am învățat ce e iubirea absolută. Te iubim pe tine cel mai mult. Semnat, mami și tati”, a scris Nicole Cherry pe Instagram.

Probleme în timpul sarcinii

Perioada de sarcină nu a fost una ușoară pentru Nicole Cherry. Tânăra s-a confruntat cu mai multe încercări, dar a reușit să le depășească. Vedeta a avut probleme cu somnul și adormea foarte greu în ultima vreme.

„Am niște cearcăne de toată frumusețea pentru că nu prea mai dorm noaptea. Adorm foarte greu și dacă mă trezesc peste noapte, iar adorm foarte greu și… s-a dus somnul ăla frumos și lin pe care îl aveam înainte și cred că pentru mult timp de acum încolo”, spunea Nicole Cherry pe Instagram.