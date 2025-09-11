Regele Charles și mezinul său, prințul Harry au făcut primii pași spre reconciliere după disputa care a dus la separarea a Marii Britanii. Cei doi au stat față în față, în reședința regală de la Londra.

Ce doi, tată și fiu, nu s-au mai întâlnit din luna februarie a anului trecut, astfel că întrevederea nu a putut trece neobservată. Martorii spun că întâlnirea ar fi durat ceva mai puțin de o oră, aproximativ 55 de minute. cei doi au luat ceaiul, la Clarence House, pentru prima dată în ultimele 20 de luni, a relatat Sky News. Informația a fost confirmată oficial de reprezentanții Palatului Buckingham.

În aceste condiții, jurnaliștii specializați în viața familiei regale cred că ar putea fi un prim pas spre reconcilere.

Prințul Harry, Duce de Sussex, a venit la Londra cu prilejul unui eveniment caritabil unde a acordat mai multe premii.

El a folosit ocazia pentru o vizită la mormântul bunicii sale, Elisabeta a II-a, de moartea căreia s-au împlinit trei ani, pe 8 septembrie. Ducele nu și-a mai văzut tatăl din februarie 2024, la scurtă vreme după ce regele a fost tratat pentru o formă de cancer.

Ruptură în familia regală a Marii Britanii

Harry s-a mutat, alături de soția sa Meghan Markle și cei doi copii. în California, după o dispută cu tatăl și fratele său mai mare. De-a lungul vremii, cei doi au lansat mai multe critici la adresa familiei regale și a instituției monarhice, în diferite interviuri și filme documentare. Mai mult, prințul Harry a stricat și mai mult lucrurile după ce și-a lansat cartea autobiografică „Spare” (Rezervă).

Volumul nu a fost bine primit de familia sa, respectiv și fratele său mai mare, Williams. Aceasta deoarece tânărul Harry a făcut o serie de comentarii dure la adresa lor. Toate acestea au dus la răcirea relațiilor și, în cele din urmă la o ruptură. Ulterior, prințul Harry, revenit la sentimente mai bune, a declarat că doreşte să se reconcileze cu rudele sale.

„Desigur, unii membri ai familiei mele nu mă vor ierta niciodată pentru că am scris o carte. Desigur, nu mă vor ierta niciodată pentru multe lucruri. Dar ştiţi… Mi-ar plăcea să mă împac cu familia mea… Nu are rost să mai continuăm să ne certăm. Iar viaţa este preţioasă”, spunea el într-o intervenție pentru BBC.

Întâlnirea dintre prințul Harry și regele Charles, pregătită cu atenție

Iar ocazia reconcilerii s-a ivit odată cu vizita pe care prințul Harry a făcut-o în aceste zile la Londra, pentru a-și onora angajamentele. Anterior vizitei de la Londra, reprezentanții familiei regale și cei ai ducilor de Sussex au pregătit întâlnirea dintre tată și fiu cu atenție. Șeful departamentului de comunicare al regelui și reprezentanţii prințului au fost fotografiaţi în iulie la o întâlnire.

La vremea respectivă, presa a sugerat că ar putea fi primii paşi către o reconciliere. Jurnalistul britanic Anthony Seldon a afirmat că refacerea relației dintre cei doi este importantă atât pentru monarhia britanică, cât și pentru cei doi, tată și fiu.

„Regele este rege, dar este şi un om şi un tată iubitor. (…) Cred că ruptura le-a cauzat amândurora multă suferinţă. Aşadar, dacă aceasta poate fi vindecată, cel puţin parţial, acum sau ulterior, atunci este un lucru bun”, a declarat Seldon pentru Reuters.

Palatul Buckingham şi reprezentanţii lui Harry au păstrat tăcerea cu privire la posibilitatea unei întâlniri. Practic, toată lumea a fost luată prin surprindere de ceea ce s-a întâmplat, deși era de așteptat ca întrevederea să aibă loc.

Reconcilierea cu prințul William se lasă așteptată

Dacă primii pași spre o împăcare între tată și fiu a fost făcută, în schimb, lucrurile sunt mai complicate atunci când vine vorba despre prințul William. Cei doi frați rămân certați, moștenitorul tronului nefiind dispus să ierte criticile pe care le-a primit din partea mezinului.

De altfel, miercuri, pentru a evita întâlnirea cu Prințul Harry și, mai ales, comentariile din presă, prinţul William, în vârstă de 43 de ani, a călătorit la Cardiff. El s-a arătat interesat de un centru de sănătate mintală cu ocazia Zilei Mondiale de Prevenire a Sinuciderii.

În aceste condiții, , a scris că nu se întrevăd perspective ca cei doi să se întâlnească și, foarte important, să se împace.