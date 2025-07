Puțină lume știe că Radu Vâlcan are un frate. Cum arată acesta și ce diferență de vârstă e între cei doi (FOTO)

Deși este cunoscut de întreaga țară datorită aparițiilor TV, puțini știu că are un mai mic, Cristian, care urmează să se căsătorească în această vară. Emoțiile sunt mari pentru întreaga familie, iar prezentatorul TV nu-și ascunde bucuria.

Cine este Cristian, fratele mai mic al lui Radu Vâlcan?

Cristian nu este celebru în spațiul public, însă are o activitate intensă pe rețelele sociale unde se mândrește cu o comunitate impresionantă de prieteni.

Între cei doi frați există o diferență de 11 ani între ei. Radu și Cristian nu sunt doar frați, ci și cei mai buni prieteni.

Când și unde va avea loc nunta fratelui lui Radu Vâlcan?

Nunta lui Cristian va avea loc într-un cadru de poveste, într-un loc cu o semnificație aparte pentru ambii frați: Sighișoara. Nu întâmplător, orașul este și locul natal al viitoarei mirese, femeia care i-a adus lui Cristian echilibru și liniște sufletească.

„Au ales o locație deosebită, în Sighișoara, este de asemenea un oraș drag nouă, pentru că de fiecare dată când aveam posibilitatea de a călători prin țară, ne face plăcere să trecem pe acolo. Este un oraș absolut extraordinar, o zonă absolut extraordinară, cu oameni senzaționali. Nici nu mă miră faptul că aleasa lui Cristian este de acolo, din acea zonă”, a declarat Radu Vâlcan, potrivit .

Ce spune Radu Vâlcan despre fratele său?

Radu se declară extrem de fericit pentru pasul important pe care Cristian urmează să-l facă, dar, în același timp, nu simte nevoia să-l sfătuiască prea mult. Spune că fratele său este un om matur, capabil să-și conducă viața așa cum simte.

„Nu prea am ce sfaturi să îi dau, deja este un bărbat matur, chiar dacă este fratele meu mai mic. Cu siguranță are maturitatea necesară pentru a stăpâni lucrurile, fără a avea nevoie de sfaturile mele. El îmi tot spune că are emoții, eu i-am spus atât: , atunci când, Doamne ajută, să apară și un copilaș, în urma acestei legături frumoase dintre ei. E loc și e timp pentru emoții, l-am sfătuit ca acum să se bucure, să se relaxeze, pentru că au oameni lângă ei care le sunt alături”.