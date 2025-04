Radu Ștefan Bănică, despre provocările generate de celebritatea tatălui: „În clasa a IX-a am fost efectiv ca la zoo. Veneau copiii ca la vitrină, să-l vadă pe fiul lui Bănică”

Radu Ștefan Bănică (23 de ani) a povestit că la liceu ceilalți elevi se uitau ciudat la el pentru că : „În fiecare pauză veneau copiii ca la vitrină, să-l vadă pe fiul lui Bănică”. Tânărul artist nu dă vina pe copii și spune că mai degrabă comportamentul pornea de la părinții acestora. Radu Ștefan Bănică a vorbit și despre relația cu tatăl său.

Radu Ștefan Bănică: La liceu m-am simțit un pic pe din-afară

„M-am simțit marginalizat. Sau nu neapărat marginalizat, un pic pe din-afară. (…) Sursa au fost banii. De-asta nu am înțeles, pentru că nu știam ce sunt banii. Nu veneam cu avion privat la școală. Asta până să înțeleg situația mea. (…) Toate astea au pornit de la părinții copiilor, pentru că în clasa a patra nu știi câți bani are tata. Noi oricum am fost și suntem o familie destul de privată. Mereu am fost la locul nostru. Nu vorbeam despre lucrurile astea.

În clasa a IX-a am fost efectiv ca la zoo. În fiecare pauză veneau copiii ca la vitrină, să-l vadă pe fiul lui Bănică. Am făcut liceul ”Jean Monnet”. Am vrut la ”Jean Monnet” pentru că era lângă tata. Mă gândeam că eu și-așa îl vedeam super rar, poate așa îl văd mai des. Nu s-a întâmplat (râde), dar ne-am văzut în limita bunului simț”, a spus Radu Ștefan Bănică, în podcast-ul „Sheets Talks”, potrivit

Radu Ștefan Bănică, despre relația cu tatăl său

El a mai susținut că deseori în copilărie și adolescență căuta aprobarea și laudele tatălui său, Ștefan Bănică Jr., dar acesta, fiind deja celebru, nu era foarte entuziasmat de micile realizări ale fiului. Iar reacția reținută a tatălui îl cam deranja pe Radu.

„Când eram mic mă frustra. Cu orice chestie veneam la el era ”Da? Hm. Dacă zici tu”. Mie mi se părea că am luat Grammy-ul. El nu o face cu răutate, nu-și dă seama. El are o altă mentalitate (de artist – n.red.). Îi mai spun chestii, mai ales cu muzica, dar eu sunt la nivelul 0 momentan. Și-i spun: ”Am intrat în playlist la Kiss FM”. Zice: ”Hm, da, bravo, ce să zic. Cu piesa aia?”. ”Nu, nu, aia e de acum un an”. ”A, ai mai scos o piesă?”. Nu o face cu răutate, pe mine mă amuză. Nu-i place neapărat noul curent din muzică, dar oricum sunt lucruri diferite. Eu sunt pe pop, el e pe rock”, a mai spus Radu Ștefan Bănică.