Radu Vâlcan, despre un al patrulea copil: „Știi că atunci când ai trei, te gândești: dar de ce nu cinci?”

Selen Osmanoglu
15 nov. 2025, 15:53
Cuprins
  1. Prima experiență ca tată
  2. Al patrulea copil?
  3. Trei luni în urmă

Radu Vâlcan și soția lui, Adela Popescu, au o căsnicie fericită și trei copii împreună. Prezentatorul TV a  mărturisit că s-a gândit și la un al patrulea copil. Iată ce a declarat acesta!

Prima experiență ca tată

„Ne doream foarte tare să devenim părinți. Atunci la primul, la Alexandru, chiar am fost la niște cursuri. Mi-aduc aminte la maternitatea unde a născut Adela, acolo am fost câteva zile. Nu s-a putut aplica absolut nimic, în momentul în care a născut Adela, eram… ”, a spus Radu Vâlcan, pentru Cancan.

„Dar ne doream foarte tare, într-adevăr, și eram pregătiți, cel puțin mental eram acolo. Nu am avut nicio teamă, nu. Efectiv ne doream atât de tare. Chiar și la al doilea, la Andrei, cu siguranță știam că va veni și al doilea”, a adăugat.

„Iar la al treilea, la Adrian, ne tot puneam întrebări. Chiar dacă începea cumva să fie puțin greuț. A spus-o și Adela. “Parcă lucrurile nu sunt încheiate, știi?” Și tot vorbeam despre al treilea. Tot vorbeam. Era clar că ne dorim și un al treilea copil”, a mai spus el.

Al patrulea copil?

„Am vorbit și despre al patrulea, da. Nu atât de apăsat, dar am discutat. Deocamdată, cei trei ne consumă foarte mult în sensul bun, ne consumă foarte mult viața. Suntem extrem de preocupați și focusați pe ceea ce înseamnă creșterea lor, educația lor”, a precizat prezentatorul TV.

„Pentru că, în continuare, avem foarte multe lucruri de învățat. Tocmai ce spuneam că am fost la o conferință pe această temă și eram așa: avem multe de învățat”, a adăugat.

Trei luni în urmă

Întrebat când au avut loc discuțiile despre al patrulea copil, Radu Vâlcan a răspuns:

„Depinde ce înseamnă de mult. Recent, pentru noi, acum trei luni înseamnă ieri. Am avut, normal că am avut mai în glumă, mai în serios am discutat și despre acest lucru. Știi că atunci când ai trei, te gândești: dar de ce nu cinci? (n.r. râde) Am ajuns la trei numitori comuni, cei trei pe care îi avem deja”, a spus acesta.

