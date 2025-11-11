Adela Popescu a vorbit despre cum și-a câștigat primii bani, dar și despre modul în care i-a cheltuit. Vedeta mărturisește că totul a început printr-o pasiune. Iată despre ce este vorba!

Primii bani câștigați

Popescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Vorbește Lumea”, și-a câștigat primii bani printr-o .

Aceasta a urmat cursurile de canto ale Clubului Copiilor din Drăgășani, iar, astfel, a avut ocazia de a participa la mai multe concursuri. De asemenea, ea a obținut primii bănuți la un festival de muzică.

„Primii bani i-am câștigat la festivalul TI AMO, care este un festival de muzică pentru copii. A trebuit să vină maică-mea cu mine, să își ia liber de la grădiniță, că era educatoare. Am mers la festival și am luat locul 1, din prima! Atunci am câștigat niște bănuți. Am avut câteva festivaluri cu mici câștiguri, nu era ceva fabulos pe vremea aceea”, a declarat ea în podcastul „Prima Dată cu Raluca Hagiu”, conform Click.

Ce a făcut cu suma obținută

Suma pe care Adela Popescu a obținut-o a fost de 800 de lei. Aceasta a decis să îi investească într-un bun casnic, anume o mașină de spălat.

Ea a mai povestit că bunicul ei îi mai dădea bani pentru muncile agricole: „Acum dacă este să mă întorc la primii bani și îmi dădea tataie Gheorghe îmi dădea bani să îl ajut la prășit. Eu m-am dus în tabără cu banii, dacă e să o luăm așa”, a mărturisit ea.

„Eram navă spațială”

Adela Popescu a muncit încă din copilărie. Aceasta a crezut în propria persoană și în visul ei.

„Atunci când eram mică, eram navă spațială, cântam în continuu. Nimic pe lumea asta nu mă putea opri. Eu am știut de mică că vreau să fac asta. Sunt Adela, pentru copii mama, pentru soț Scumpițica, pentru cei mici cocoloi, pentru Fodor Popeasca, pentru frați Țurlli și pentru mine… hai să vedem ce ne mai aduce bucurie pe lume”, a povestit vedeta, pe rețelele de socializare.

„Tot ce am făcut eu până acum nu a fost pentru că a fost dorința cuiva. Eu am șiut de mică că vreau să fac asta, eram împreună cu tataie călare pe cal la semănat și cântam încontinuu. Cântam pur și simplu non-stop, în autobuz, când cântam la tejghea când vindeam, mă ridicam la bar și cântam. Era ceva ce nu puteam controla”, a mai adăugat.