Acasa » Monden » Raluca Bădulescu, confesiuni după „Asia Express”: „Am vrut acasă în minutul -2”. Ce i s-a părut cel mai dificil

Raluca Bădulescu, confesiuni după „Asia Express”: „Am vrut acasă în minutul -2”. Ce i s-a părut cel mai dificil

Elena Boruz
01 oct. 2025, 12:37
Raluca Bădulescu, confesiuni după „Asia Express”: „Am vrut acasă în minutul -2”. Ce i s-a părut cel mai dificil
Raluca Bădulescu. Sursa foto: Captură video - Un show păcătos / YouTube
Cuprins
  1. Ce i s-a părut cel mai dificil Ralucăi Bădulescu la „Asia Express”
  2. Ce a mâncat Raluca Bădulescu în Asia
  3. Ce a învățat Raluca Bădulescu după „Asia Express”

Raluca Bădulescu este cunoscută pentru felul său liber și extravagant de a fi. Aceasta a participat la „Asia Express”, alături de fostul său soț, Florin Stamin, și a descris întreaga experiență ca fiind cel mai „tare” lucru pe care l-a făcut vreodată.

Recent, „Regina Regească” a acordat un interviu în care a vorbit despre dificultățile pe care le-a întâmpinat în Asia, dar și cum a reușit să gestioneze stările pe care le-a avut.

Ce i s-a părut cel mai dificil Ralucăi Bădulescu la „Asia Express”

Vedeta a dezvăluit că nu i-a fost deloc ușor să parcurgă această experiență. Stilul de viață cu care este ea obișnuită este total diferit de cel pe care l-a întâlnit în Asia, însă a reușit să facă față cu brio.

Printre cele mai dificile lucruri pe care a trebuit să le facă se numără autostopul. Designer-ul de modă a povestit că a enervat-o foarte tare să aștepte ca cineva să îi ia cu mașina.

„Cel mai mult pe mine m-a enervat autostopul. Dacă aş lua „Asia Express” de la capăt, mi-aş dori să se poată face ceva cu autostopul, că-mi venea să-i joc în picioare pe toţi şoferii ăia care nu opreau. Pentru că, în aceeaşi zi, pe parcursul unei singure zile, lucrurile se schimbau dramatic, locurile în competiţie. Puteai să pleci primul şi să ajungi ultimul tocmai pentru că nu prindeai maşină la timp. Pe mine, asta cu autostopul m-a ucis!”, a declarat Raluca Bădulescu pentru okmagazine.ro.

Ce a mâncat Raluca Bădulescu în Asia

Fosta jurată „Bravo, ai stil!” a povestit și cum a stat la capitolul mâncare. Se pare că faptul că aveau numai 1 euro pe zi de care se puteau folosi, pentru femeie n-a fost prea problematic. Aceasta a mărturisit că a mâncat biscuiți, cât timp a fost în competiție, deoarece i-a fost teamă să încerce mâncărurile pregătite de asiatici.

„Eu am mâncat foarte puţine lucruri acolo, pentru că mi-era frică, Doamne fereşte, să nu mi se întâmple ceva, pentru că ei mănâncă acolo nişte chestii care nu ştii ce sunt. u nu ştiu cum s-au născut şi trăiesc mâncând arătările alea pe care le prăjesc. Plus că totul este prăjit. Ăia prăjesc orice! Aşa că eu, cu acel 1 Euro pe care-l aveam pe zi, m-am descurcat perfect, pentru că la chioşcurile de acolo se găseau nişte biscuiţi amărâţi, iar eu puteam să-mi cumpăr cinci pachete pe zi cu un singur euro. Aşa că am trăit bine cu biscuiţii ăia. Şi chiar Florin spunea într-un testimonial de la „Asia Express” că din următorii 15 euro pe care-i adunăm, dacă avem bani de avion, putem să mergem liniştiţi acolo, că preţurile sunt foarte mici”, a adăugat vedeta.

Ce a învățat Raluca Bădulescu după „Asia Express”

Designerul de modă a fost întrebată dacă sunt lucruri pe care le-a înțeles după participarea la un astfel de show. Raluca a precizat că a realizat că noi, românii în general, suntem mai bogați decât credem de fapt și că „avem mai mult decât ne putem imagina”.

„Mi-am dat seama că suntem cu toţii mult mai bogaţi, mai fericiţi decât ne putem imagina. Şi asta nu-i valabil doar pentru noi, cei care am fost în competiţie, ci pentru toţi oamenii pe care îi cunosc, pentru toţi românii. Avem mai mult decât ne putem imagina. Noi tot timpul suntem în goana după mai mult: vrem o maşină nouă, o haină nouă, o vacanţă…”, a mai spus „Regina Regească”.

