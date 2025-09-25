Participarea la nu înseamnă doar provocări și expunere mediatică, ci și remunerații pe măsura notorietății concurenților.

Câți bani a primit Raluca Bădulescu la Asia Express 2025

În cazul Ralucăi Bădulescu, Antena 1 i-a oferit 2.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în competiție.

Având în vedere că a rezistat trei săptămâni pe Eroilor, vedeta a încasat un total de 7.500 de euro. Suma este una consistentă, mai ales comparativ cu remunerațiile altor concurenți, stabilite în funcție de gradul de celebritate și de potențialul de audiență, potrivit .

Raluca Bădulescu a făcut spectacol încă din primele episoade ale emisiunii Asia Express 2025, cucerind publicul prin sinceritate și energia sa debordantă. Însoțită de fostul soț, Florin Stamin, vedeta a intrat în competiția de pe Drumul Eroilor cu mult curaj și determinare.

Prezența ei a fost una dintre cele mai așteptate ale sezonului, iar fanii au urmărit cu interes fiecare moment trăit de „Regina regească” în provocările pregătite de producători.

Când a fost eliminată Raluca Bădulescu din competiție

Miercuri seara, pe 24 septembrie 2025, aventura Ralucăi și a lui Florin Stamin a ajuns la final. Cei doi au intrat în cursa pentru ultima șansă alături de Anda Adam și Joseph, dar și de echipa formată din Alina Pușcău și Cristina Postu. Din păcate, norocul nu a fost de partea lor, iar Irina Fodor le-a înmânat medalia roșie, semn că trebuie să părăsească show-ul.

Raluca și Florin au început ziua în forță, fiind primii la start grație unei amulete câștigate anterior. Totuși, probele dificile și-au spus cuvântul.

„Dacă săptămâna trecută am fi fost fără supărare, adică realmente, eram supărați că plecam acasă, acum ne-am dori să continuăm, însă ce am trăit astăzi a fost atât de mult și tot ce am trăit aici alături de voi, indiferent de rezultat vă mulțumim fiecăruia dintre voi, producției, celor de acasă… pentru că nu avem cuvinte decât să ne înclinăm și să vă iubim din tot sufletul! Pentru toată viața mea prezentă, trecută și viitoare îi mulțumesc lui Florin! Pentru tot!”, a declarat Raluca emoționată.

Cum diferă contractele concurenților la Asia Express

Contractele din Asia Express sunt individuale, iar sumele variază semnificativ. În timp ce vedetele de mare notorietate, precum Raluca Bădulescu, primesc onorarii mai mari, concurenții mai puțin cunoscuți sau aflați la început de drum în showbiz beneficiază de sume mai mici.

Chiar și în cazul cuplurilor, situația diferă: Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi, a fost plătit cu o sumă mai mică decât partenera sa, reflectând diferența de popularitate dintre cei doi.

Cum a fost percepută participarea Ralucăi Bădulescu la Asia Express

Publicul a primit-o pe Raluca cu entuziasm, apreciind felul în care a adus umor și energie pe micile ecrane. Stilul ei nonconformist și replicile spuse fără ocolișuri au transformat-o rapid într-una dintre favoritele fanilor.

Chiar dacă drumul ei s-a încheiat după trei săptămâni, experiența a rămas una memorabilă pentru concurentă, care a recunoscut că s-a bucurat din plin de fiecare moment trăit în Filipine.

Ce urmează pentru vedetă după eliminare

Deși aventura din Asia Express s-a încheiat, Raluca Bădulescu rămâne una dintre cele mai vizibile și iubite prezențe din showbiz-ul românesc. Experiența din competiție i-a adus atât expunere, cât și un câștig financiar consistent.

Pentru fani, participarea sa a demonstrat că Raluca nu se teme să își asume provocări extreme și că poate aduce spectacol în orice context. Eliminarea nu a diminuat cu nimic simpatia publicului, ba chiar a consolidat-o, arătând latura ei sinceră și emoțională.

Cine sunt concurenții care au participat la Asia Express, sezonul 8

Pe „Drumul Eroilor” au pornit următoarele cupluri: