B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » S-a aflat câți bani a primit Raluca Bădulescu, pentru fiecare săptămână în competiția Asia Express. Suma e uriașă

S-a aflat câți bani a primit Raluca Bădulescu, pentru fiecare săptămână în competiția Asia Express. Suma e uriașă

Ana Maria
25 sept. 2025, 19:23
S-a aflat câți bani a primit Raluca Bădulescu, pentru fiecare săptămână în competiția Asia Express. Suma e uriașă
Sursa foto: Instagram / @americaexpressromania
Cuprins
  1. Câți bani a primit Raluca Bădulescu la Asia Express 2025
  2. Când a fost eliminată Raluca Bădulescu din competiție
  3. Cum diferă contractele concurenților la Asia Express
  4. Cum a fost percepută participarea Ralucăi Bădulescu la Asia Express
  5. Ce urmează pentru vedetă după eliminare
  6. Cine sunt concurenții care au participat la Asia Express, sezonul 8

Participarea la Asia Express nu înseamnă doar provocări și expunere mediatică, ci și remunerații pe măsura notorietății concurenților.

Câți bani a primit Raluca Bădulescu la Asia Express 2025

În cazul Ralucăi Bădulescu, Antena 1 i-a oferit 2.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în competiție.

Având în vedere că a rezistat trei săptămâni pe Drumul Eroilor, vedeta a încasat un total de 7.500 de euro. Suma este una consistentă, mai ales comparativ cu remunerațiile altor concurenți, stabilite în funcție de gradul de celebritate și de potențialul de audiență, potrivit Cancan.

Raluca Bădulescu a făcut spectacol încă din primele episoade ale emisiunii Asia Express 2025, cucerind publicul prin sinceritate și energia sa debordantă. Însoțită de fostul soț, Florin Stamin, vedeta a intrat în competiția de pe Drumul Eroilor cu mult curaj și determinare.

Prezența ei a fost una dintre cele mai așteptate ale sezonului, iar fanii au urmărit cu interes fiecare moment trăit de „Regina regească” în provocările pregătite de producători.

Când a fost eliminată Raluca Bădulescu din competiție

Miercuri seara, pe 24 septembrie 2025, aventura Ralucăi și a lui Florin Stamin a ajuns la final. Cei doi au intrat în cursa pentru ultima șansă alături de Anda Adam și Joseph, dar și de echipa formată din Alina Pușcău și Cristina Postu. Din păcate, norocul nu a fost de partea lor, iar Irina Fodor le-a înmânat medalia roșie, semn că trebuie să părăsească show-ul.

Raluca și Florin au început ziua în forță, fiind primii la start grație unei amulete câștigate anterior. Totuși, probele dificile și-au spus cuvântul.

„Dacă săptămâna trecută am fi fost fără supărare, adică realmente, eram supărați că plecam acasă, acum ne-am dori să continuăm, însă ce am trăit astăzi a fost atât de mult și tot ce am trăit aici alături de voi, indiferent de rezultat vă mulțumim fiecăruia dintre voi, producției, celor de acasă… pentru că nu avem cuvinte decât să ne înclinăm și să vă iubim din tot sufletul! Pentru toată viața mea prezentă, trecută și viitoare îi mulțumesc lui Florin! Pentru tot!”, a declarat Raluca emoționată.

Cum diferă contractele concurenților la Asia Express

Contractele din Asia Express sunt individuale, iar sumele variază semnificativ. În timp ce vedetele de mare notorietate, precum Raluca Bădulescu, primesc onorarii mai mari, concurenții mai puțin cunoscuți sau aflați la început de drum în showbiz beneficiază de sume mai mici.

Chiar și în cazul cuplurilor, situația diferă: Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi, a fost plătit cu o sumă mai mică decât partenera sa, reflectând diferența de popularitate dintre cei doi.

Cum a fost percepută participarea Ralucăi Bădulescu la Asia Express

Publicul a primit-o pe Raluca cu entuziasm, apreciind felul în care a adus umor și energie pe micile ecrane. Stilul ei nonconformist și replicile spuse fără ocolișuri au transformat-o rapid într-una dintre favoritele fanilor.

Chiar dacă drumul ei s-a încheiat după trei săptămâni, experiența a rămas una memorabilă pentru concurentă, care a recunoscut că s-a bucurat din plin de fiecare moment trăit în Filipine.

Ce urmează pentru vedetă după eliminare

Deși aventura din Asia Express s-a încheiat, Raluca Bădulescu rămâne una dintre cele mai vizibile și iubite prezențe din showbiz-ul românesc. Experiența din competiție i-a adus atât expunere, cât și un câștig financiar consistent.

Pentru fani, participarea sa a demonstrat că Raluca nu se teme să își asume provocări extreme și că poate aduce spectacol în orice context. Eliminarea nu a diminuat cu nimic simpatia publicului, ba chiar a consolidat-o, arătând latura ei sinceră și emoțională.

Cine sunt concurenții care au participat la Asia Express, sezonul 8

Pe „Drumul Eroilor” au pornit următoarele cupluri:

  1. Mara Bănică – Serghei Mizil,
  2. Raluca Bădulescu – Florin Statin,
  3. Anda Adam – Joseph,
  4. Catinca Roman – Călina,
  5. Ștefan Floroaica – Alexandru Ion,
  6. Alina Pușcău – Cristina (prietena ei),
  7. Gabriel Tamaș – Dan Alexa,
  8. Emil Rengle – Alejandro (iubitul lui),
  9. Karmen și Olga Barcari
Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Roxana Nemeș radiază! Cum arată cântăreața la trei zile de când a devenit mămică de gemeni
Monden
Roxana Nemeș radiază! Cum arată cântăreața la trei zile de când a devenit mămică de gemeni
Cătălin Botezatu dă de pământ cu colegii de breaslă: „Sunt niște fake-uri! Niște plagiatori”. Ce a transmis creatorul de modă
Monden
Cătălin Botezatu dă de pământ cu colegii de breaslă: „Sunt niște fake-uri! Niște plagiatori”. Ce a transmis creatorul de modă
Alina Sorescu, reacție dură după afirmațiile făcute de Alexandru Ciucu: „Mă amenința timp de ani de zile. Întotdeauna abuzatorul trebuie să pozeze în victimă”
Monden
Alina Sorescu, reacție dură după afirmațiile făcute de Alexandru Ciucu: „Mă amenința timp de ani de zile. Întotdeauna abuzatorul trebuie să pozeze în victimă”
Tzancă Uraganu a ajuns la spital! Cu ce probleme de sănătate se confruntă manelistul
Monden
Tzancă Uraganu a ajuns la spital! Cu ce probleme de sănătate se confruntă manelistul
Raluca Bădulescu șochează: „Eu nu am băut apă niciodată în viața asta”. Ce bea, în schimb
Monden
Raluca Bădulescu șochează: „Eu nu am băut apă niciodată în viața asta”. Ce bea, în schimb
Cuplul care ar vrea să participe la „Asia Express”, însă separat: „Să nu ne facem de rușine”. Despre cine este vorba
Monden
Cuplul care ar vrea să participe la „Asia Express”, însă separat: „Să nu ne facem de rușine”. Despre cine este vorba
Antena 1 a confirmat oficial. Acestea sunt cele 9 cupluri de la Power Couple, sezonul 3, care își vor testa relația
Monden
Antena 1 a confirmat oficial. Acestea sunt cele 9 cupluri de la Power Couple, sezonul 3, care își vor testa relația
Locul în care Irina și Răzvan Fodor s-au întors după un deceniu: „Pot să mă întorc de zeci de ori, fără să clipesc”
Monden
Locul în care Irina și Răzvan Fodor s-au întors după un deceniu: „Pot să mă întorc de zeci de ori, fără să clipesc”
Raluca Bădulescu, peripeții la Asia Express cu o „influenceriță suferindă”: „Noi eram practic gândacii ei de bucătărie. Unde te duci, fă?”
Monden
Raluca Bădulescu, peripeții la Asia Express cu o „influenceriță suferindă”: „Noi eram practic gândacii ei de bucătărie. Unde te duci, fă?”
Paula Seling, dezvăluiri emoționante despre fiica ei: „Ea înțelege că mami și cu tati sunt acolo pentru ea”. Cu ce probleme se confruntă
Monden
Paula Seling, dezvăluiri emoționante despre fiica ei: „Ea înțelege că mami și cu tati sunt acolo pentru ea”. Cu ce probleme se confruntă
Ultima oră
19:32 - Roxana Nemeș radiază! Cum arată cântăreața la trei zile de când a devenit mămică de gemeni
19:30 - Europarlamentarul PNL Dan Motreanu: Reforma PAC aduce beneficii directe pentru fermierii români
19:14 - Prețurile la restaurante au explodat în 2025. Ce impact are acest lucru asupra familiilor și consumatorilor
18:56 - Statele arabe vor să înființeze un ”NATO islamic”, în urma atacului israelian din Qatar / Ce spun experții despre un bloc militar pe un ocean de petrol
18:47 - Cătălin Botezatu dă de pământ cu colegii de breaslă: „Sunt niște fake-uri! Niște plagiatori”. Ce a transmis creatorul de modă
18:26 - Top greșeli de ambalare care îți pot ruina reputația în fața clienților
18:18 - Evenimente în Ilfov în weekendul 26-28 septembrie: Cros și cinema în aer liber. Unde vor avea loc, mai exact
18:04 - A murit Cardinalul Lucian Mureșan, al treilea ”soldat al Papei” din istoria Bisericii Catolice din România
18:02 - Ce alimente vor beneficia de plafonarea adaosului comercial până la 31 martie 2026. Iată lista completă!
17:48 - Apple avertizează că ar putea opri vânzările în UE. Ce decizii ar putea lua Comisia Europeană și ce consecințe vor resimți utilizatorii