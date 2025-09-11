Raluca Bădulescu a oferit o reacție, după ce a fost acuzată că ar fi ipocrită, în cadrul testimonialelor de la „Asia Express”. În ediția de miercuri seară, și fostul ei soț, care îi este coleg în experiența din Asia, , au nominalizat la cursa pentru ultima șansă echipa formată din Alina Pușcău și Cristian Postu.

Acest lucru nu le-a picat bine celor două femei, deoarece la testimoniale au făcut declarații surprinzătoare, numind-o pe fost jurată „Bravo, ai stil!” „ipocrită”. Raluca Bădulescu a oferit imediat o reacție, dar și o explicație pentru care crede că i s-au adus astfel de acuzații.

Cum a reacționat Raluca Bădulescu

Vedeta a povestit în cadrul unei emisiuni TV că nu puține sunt persoanele care chiar au fost ipocrite în „Asia Expres”, însă ea clar nu face parte din această categorie. „Regina Regească” a precizat că este posibil ca Alina Pușcău să nu cunoască proprietatea cuvântului „ipocrit”, deoarece a trăit foarte mult în America.

„Multă lume care a fost în competiția asta este ipocrită (…) Eu i-am întrebat pe câțiva dintre ei dacă s-au supărat dacă i-am nominalizat, asta e acum, te-am nominalizat, mi-am luat fapta. Cum aș putea să fiu ipocrită? Tocmai asta. Ea a vorbit mai mult engleză, nu cred că are exact proprietatea termenului. Ipocrizie e cu totul altceva și cred că acum asta e. De-a lungul concursului, cred că voi avea surprize să văd că au zis la testimoniale nu știu”, a declarat Raluca Bădulescu, la Un Show Păcătos, conform

Cum se înțelege Raluca Bădulescu cu Alina Pușcău

Potrivit spuselor sale, chiar și după ce Alina și Cristina au declarat aceste lucruri despre ea la testimonial, ea o admiră la fel de mult pe model. Între Raluca și model pare a fi o relație foarte apropiată, ceea ce o face să creadă că a folosit cuvântul greșit la interviu.

„M-am înțeles foarte bine. O iubesc foarte mult, suntem prietene foarte bune. Eu o iubesc. Alina și Cristina m-au întrebat mai apoi ce înseamnă „cumetrie”. Ele sunt alt gen (…) Eu am spus că o să votez pentru ultima șansa pe persoanele pe care le cunosc mai puțin (…) Toți îmi sunt dragi, indiferent dacă au spus sau ceva despre mine”, a mai spus ea.

Ce a povestit vedeta despre experiența „Asia Express”