Raluca Bădulescu a oferit o reacție, după ce a fost acuzată că ar fi ipocrită, în cadrul testimonialelor de la „Asia Express”. În ediția de miercuri seară, Raluca și fostul ei soț, care îi este coleg în experiența din Asia, Florin Stamin, au nominalizat la cursa pentru ultima șansă echipa formată din Alina Pușcău și Cristian Postu.
Acest lucru nu le-a picat bine celor două femei, deoarece la testimoniale au făcut declarații surprinzătoare, numind-o pe fost jurată „Bravo, ai stil!” „ipocrită”. Raluca Bădulescu a oferit imediat o reacție, dar și o explicație pentru care crede că i s-au adus astfel de acuzații.
Vedeta a povestit în cadrul unei emisiuni TV că nu puține sunt persoanele care chiar au fost ipocrite în „Asia Expres”, însă ea clar nu face parte din această categorie. „Regina Regească” a precizat că este posibil ca Alina Pușcău să nu cunoască proprietatea cuvântului „ipocrit”, deoarece a trăit foarte mult în America.
„Multă lume care a fost în competiția asta este ipocrită (…) Eu i-am întrebat pe câțiva dintre ei dacă s-au supărat dacă i-am nominalizat, asta e acum, te-am nominalizat, mi-am luat fapta. Cum aș putea să fiu ipocrită? Tocmai asta. Ea a vorbit mai mult engleză, nu cred că are exact proprietatea termenului. Ipocrizie e cu totul altceva și cred că acum asta e. De-a lungul concursului, cred că voi avea surprize să văd că au zis la testimoniale nu știu”, a declarat Raluca Bădulescu, la Un Show Păcătos, conform spynews.
Potrivit spuselor sale, chiar și după ce Alina și Cristina au declarat aceste lucruri despre ea la testimonial, ea o admiră la fel de mult pe model. Între Raluca și model pare a fi o relație foarte apropiată, ceea ce o face să creadă că a folosit cuvântul greșit la interviu.
„M-am înțeles foarte bine. O iubesc foarte mult, suntem prietene foarte bune. Eu o iubesc. Alina și Cristina m-au întrebat mai apoi ce înseamnă „cumetrie”. Ele sunt alt gen (…) Eu am spus că o să votez pentru ultima șansa pe persoanele pe care le cunosc mai puțin (…) Toți îmi sunt dragi, indiferent dacă au spus sau ceva despre mine”, a mai spus ea.
Vedeta a povestit, în urmă cu puțin timp, cum a trăit experiența „Asia Express”. Blondina consideră că este cel mai frumos lucru care i s-a întâmplat și, deși mulți ani nu a avut curajul necesar de a participa în cadrul emisiunii, acum este fericită pentru alegerea făcută.
„N-am avut curaj câțiva ani de zile. Eram sigură că asta nu este o competiție pentru mine. Acum pot să spun că este cel mai mișto, cel mai tare, cel mai fantastic lucru pe care l-am putut face în viața asta: faptul că am participat la Asia Express. Sunt printre oamenii binecuvântați de Dumnezeu că au avut ocazia să trăiască experiența Asia Express. A fost superb fără telefon, pe cuvântul meu de onoare, că uite, am telefonul legat de mână și acum când vorbim… Detox de social media este Dumnezeu pe pământ! Nu se poate face în alte circumstanțe decât în Asia Express. Dar a fost superb fără telefon pentru că am trăit efectiv o viață în altă viață. Nu mai știi nimic de nimic, trăiești doar pentru competiție, doar pentru colegii care sunt acolo, doar pentru ceilalți concurenți, doar pentru ce se întâmplă acolo. Este fantastic sentimentul”, a adăugat Raluca pentru cancan.
„M-a schimbat foarte mult în sensul că am înțeles că noi suntem binecuvântați, suntem fericiți. Avem mai mult decât se poate pe lumea asta, pentru că am cunoscut în Asia Express oameni care trăiau cu aproape nimic și care erau fericiți. Ori noi avem tot și nu ne dăm seama că avem tot. Și suntem nemulțumiți de cealaltă parte”, a spus aceasta, conform sursei anterioare.