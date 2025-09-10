Raluca Bădulescu, despre relația cu fostul soț: „Suntem familie, o să rămânem familie toată viața”

Raluca Bădulescu a fost căsătorită de două ori, a divorțat, însă a rămas în relații bune cu ambii foști. Acum, ea participă cu Florin Stamin, unul dintre aceștia, la „Asia Express”, și mărturisește că este persoana care o cunoaște cel mai bine.
Raluca Bădulescu și Florin Stamin au fost căsătoriți timp de 15 ani și au avut o relație de 18 ani.
„Noi ne-am despărțit în acte, dar noi nu ne-am despărțit niciodată. Suntem familie, o să rămânem familie toată viața. Mă cunoaște foarte bine, iar eu sunt un om, totuși, dificil. Aici, râdem glumim, suntem fericiți, dar avem de toate. Toată viața și-a dorit Asia Express, a visat Asia Express. Lui îi place aventura. Ar fi dorit, dacă se poate în fiecare an, în fiecare sezon”, a declarat aceasta, conform Click.
Concurenta mărturisește că Florin Stamin este cel care o cunoaște cel mai bine. În ciuda divorțului, ei au o legătură strânsă.
„Dintre toţi oamenii din lume, Florin e cel care mă cunoaşte cel mai bine, eu fiind isterică, mahalagioaică, stresată şi stresantă, paranoică şi multe altele. Chiar dacă am divorţat acum doi ani jumate, avem o legătură foarte strânsă şi nu există altă persoană cu care aş fi putut face asta”, a adăugat vedeta”, a mai spus ea.