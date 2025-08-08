După ce mai mulți ani s-a luptat cu kilogramele în plus, Raluca Bădulescu a ajuns să fie criticată că este mult prea slabă. În ciuda gurilor rele, vedeta susține că a ajuns, în sfârșit, la o siluetă care o mulțumește și în plus, nici nu face eforturi supraomenești pentru a se menține la aceste kilograme.

Cuprins:

La ce produse nu ar putea renunța Raluca Bădulescu

Asumată, așa cum și-a obișnuit fanii, Raluca Bădulescu a recunoscut că și-a micșorat stomacul și că transformarea ei nu se datorează unui miracol sau vreunui regim alimentar drastic. Întrebată cum reușește să se mențină la actuala sa greutate, vedeta recunoaște că mănâncă tot ceea ce îi place, mai ales produse dulci, cu zahăr, dar în cantități mici. Nu este fana produselor bio, așa că preferă să mănânce puțin, dar din produse care îi plac cu adevărat.

„Mănânc semințe de chia. Normal că mint. Mănânc ciocolățele la acest eveniment splendid. Întotdeauna nașul, regele regesc, la evenimentele lui are mâncare bună, multă, dulciuri, băuturi, așa că nu mă abțin. Toată viață eu am să mănânc dulce, niciodată nu o să mănânc semințe de chia, niciodată nu o să mănânc lucruri din astea bio. Nu-mi plac. Întotdeauna am să mănânc cu zahăr. Prefer să mănânc mai puțin, dar calitativ. Știu că acum o să-mi sară toată lumea în cap că ce calitativ, dar e calitativ pentru mine, pentru că îmi aduce fericire. Atâta timp cât eu sunt fericită că mănânc o ciocolată, asta este. Nu am cum să mănânc paste integrale și alte tâmpenii. Mai bine rabd, dar când pun mâna pe o napolitană o sfârtec”, a povestit Raluca Bădulescu pentru .

Ce aliment consumă Raluca Bădulescu atunci când vrea să aibă grijă la sănătatea ei

Recunoaște că alimentația sa nu este nici de departe una echilibrată și sănătoasă, motiv pentru care nu sfătuiește pe nimeni să îi ia exemplu. Se întâmplă și să fie atentă cu ceea ce mănâncă, cu gândul la sănătatea organismului ei, dar momentele de genul sunt scurte și rare.

„Mai am banane uneori prin geantă, pentru că mă trezește asta cu sănătatea. Uneori, când mă panichez, când sunt mai obosită, beau puțină apă și atunci mi se pare că sunt «nebună» din aia intergalactică pe sănătate. Și mai mănânc banane că am auzit de la cineva că alea cresc nivelul de potasiu. Ce-o fi și ăla nu știu, dar nu are importanță. Însă acum, la eveniment, sunt pe masă mininapolitate și minicicolate. O să le iau în geantă pe toate că e geanta cam goală”, a spus Raluca Bădulescu.

În ce tip de haine nu ar accepta Raluca Bădulescu să defileze pe podium

Raluca Bădulescu a fost prezentă la o prezentare de modă, care a marcat lansarea unei noi colecții de haine și accesorii, semnate de Cătălin Botezatu. Vedeta susține că a mai urcat pe podium la cererea creatorului de modă și ar mai face-o oricând, atâta timp cât este suficient de îmbrăcată încât să se simtă confortabil.

„Nu aveam cum să intru în prezentarea asta pentru că la cât am întârziat cred că mă dădea afară. Eu am mai fost în prezentări la nașul, am fost mireasă într-o prezentare, dar acum mulți ani. Acum am dat 20 de kilograme și sunt pregătită pentru când vrea el, dar nu pe costume de baie. Nu am chiar siguranța de sine ca să mă prezint în fața publicului”, a afirmat concurenta de la „Asia Express”.

Ce haine iar plăcea să îmbrace pe podium

Dacă prezentările de le respinge categoric, nu același lucru îl poate spune Raluca Bădulescu despre rochiile de seară create de . Pentru că este o fană înfocată a creațiilor designerului de modă, știe deja că ar arpta superb în ele și este pregătită să defileze.

„Mă gândesc că am 51 de primăveri în buchețelul vieții. Urăsc să spun asta cu buchețelul, dar este caterincă. Mă gândesc să mă prezint puțin mai decent. Nu în costum de baie, dar într-o rochie de seară Cătălin Botezatu oricând. Merg destul de des la el la atelier și mă scoate cu forța de acolo că mă probez încontinuu. Îmi vin toate, nu am ce să zic, îmi stau superb, sunt divine, sunt vai de capul meu”, a mai declarat Raluca Bădulescu.