Raluca Pastramă, în conflict deschis cu Pepe: „N-am crezut că un soț, un tată poate face așa ceva. Oamenii trebuie să ştie nişte lucruri despre caracterul lui”. Ce a făcut cântărețul

Raluca Pastramă s-a trezit cu datorii uriaşe pe firma pe care a preluat-o de la Pepe, fostul soţ, în urma , firmă pe care funcționează o grădiniță.

Cum s-a trezit Raluca Pastramă cu datorii

„Eu am nişte dosare cu Pepe, problema dintre noi a fost din cauza firmei pe care mi-a predat-o mie la divorţ, o firmă ce mi-a lăsat-o plină de datorii ascunse. Au fost nişte contracte pe care le-a făcut el în timpul căsătoriei noastre pe firma respectivă, dar eu nepricepându-mă la acte la momentul acela, el în timpul căsniciei a făcut nişte contracte de împrumut, iar la momentul divorţului s-a pus administrator în ultimele luni şi a prelungit toate contractele pe care le făcuse el de-a lungul timpului. Eu am fost de bună credinţă şi am preluat firma ca de la soţ la soţie, de asta am şi cedat absolut tot pentru firma asta.

Acum de curând, după trei de la divorţ au început să îmi vină mai multe notificări cum că eu am datorii la el şi că trebuie să plătesc nişte sume extraordinar de mari. Lucru care pe mine m-a şocat pentru că eu nu ştiam. Chiar nu ştiam. Nu mi-au apărut datorii în evidenţele contabile. Nu m-am priceput foarte mult timp la treburile astea pentru că pe timpul căsniciei el s-a ocupat de tot”, a explicat Raluca Pastramă, pentru

Aceasta a punctat apoi că grădinița nu are nicio problemă și funcționează în regim normal.

Procesele dintre Raluca Pastramă și Pepe

Raluca a mai afirmat că Pepe a băgat-o în trei procese cu această grădiniță și, în opinia ei, el a premeditat totul „în aşa fel încât să mă facă datoare după trei ani şi să îmi ceară nişte dobânzi enorme”.

„Greşeala este a mea că am avut încredere în soţul meu cu care am trăit 10 ani şi cu care am doi copii. Nu m-am gândit la momentul acela că cineva poate face ceva de genul acesta, adică un soţ, un tată. (…)

Despre situaţia asta eu nu am vorbit niciodată şi chiar am făcut rău că nu am vorbit pentru că oamenii trebuie să ştie nişte lucruri despre caracterul lui faţa de mama copiilor lui. El vrea să îmi închidă grădiniţa. Asta îşi doreşte. Vrea să îmi facă foarte mult rău. Păcat că are veninul asta în suflet! Nu se gândeşte că cresc şi că la un moment dat o să aibă nevoie de ambii părinţi. Eu tot ce fac, fac doar pentru copiii mei”, a mai susținut Raluca Pastramă, pentru CanCan.