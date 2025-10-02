Raluka este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din țară, iar timbrul ei autentic și personalitatea energică au făcut-o să fie îndrăgită de atât de mulți oameni.

Cântăreața trăiește de ani buni și a mărturisit cum au decurs lucrurile în relație ei cu partenerul, dar și ce a atras-o cel mai mult la acesta.

Ce a atras-o cel mai mult pe Raluka la partenerul său

Vedeta a făcut dezvăluiri din viața intimă. Aceasta a povestit că cel mai mult i-a plăcut la iubitul său că nu își dorește să fie în centrul atenției, ci, mai degrabă, îi place să trăiască într-un mod discret.

„Cred că cele mai frumoase povești apar atunci când nu te aștepți. Așa a fost și la noi – o întâlnire simplă, naturală, care s-a transformat treptat într-o relație puternică. Am preferat să păstrez detaliile doar pentru noi, pentru că sunt parte din intimitatea și frumusețea acestei povești.

M-a atras faptul că este un om discret, foarte asumat și echilibrat. Mi-a plăcut că nu își dorește lumina reflectoarelor și că își trăiește viața simplu și autentic. Relația noastră a crescut în timp, frumos și sănătos, fără presiuni și fără graba de a bifa etape. Totul s-a așezat de la sine”, a declarat Raluka pentru

Raluka: „Nu are rost să privesc înapoi”

Artista a subliniat faptul că nu îi place să compare relația actuală cu fostele relații, deoarece, tot ceea ce contează pentru ea, este ceea ce trăiește în prezent.

„Nu am simțit niciodată presiunea societății. Pentru noi contează doar ce trăim și cum ne simțim împreună. Restul sunt doar percepții exterioare, care nu au legătură cu realitatea noastră.

Nu cred în comparații și nu are rost să privesc înapoi. Pentru mine contează doar prezentul și ceea ce trăim acum. Mă bucur de echilibrul și liniștea pe care le avem împreună și de faptul că ne respectăm și ne susținem reciproc. Restul e doar poveste”, a adăugat artista.

Ce spune Raluka despre căsătorie

Întrebată dacă are gând de căsătorie, femeia a explicat că trăiește lucrurile așa cum vin, se bucură de moment și nu pune presiune pe absolut nimic.

„Nu pun presiune pe astfel de planuri. Cred că toate vin la timpul lor. Nu exclud nimic, dar nici nu simt nevoia să bifez etape doar pentru că «așa se face»”, a mai spus cântăreața.