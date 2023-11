Ramona Bădescu, despre cum se înțelege cu viitorul ei soț, după ce au devenit părinți: „E o formă mai puternică decât iubirea”

trăiește de mai bine de 30 de ani în Italia. Prima dată s-a căsătorit în 1993 cu baronul italian Alesandro di Fornaro, iar șapte ani mai târziu au divorțat, după ce l-a acuzat pe aceste de violență.

Într-un interviu recent, Bădescu a vorbit despre cum se înțelege cu viitorul ei soț, după ce au devenit părinți. Totodată, artista a dezvăluit și câteva secrete pentru o siluetă de invidiat.

Ramona Bădescu revine pe scenă, după ce a devenit mamă

Artista revine în fața publicului la aproape . Pe 29 noiembrie, Ramona Bădescu va împlini vârsta de 54 de ani. Deși a născut la vârsta de 50 de ani, Bădescu arată de senzație și urmează să se căsătorească cu bancherul Fabio Cali.

Despre cum se înțelege cu viitorul ei soț, după ce au devenit părinți, Ramona Bădescu a vorbit recent într-un interviu. Ea a menționat că trăiește cu pasiune.

„Trăiesc cu pasiune. Și vreau să povestesc publicului meu drag ce înseamnă pasiunea pentru mine, vorbele pasiunii mele pentru un iubit, pentru mâncare, pentru Crăciun… E o formă mai puternică decât iubirea. Și asta voi face pe 6 noiembrie la Teatrul Național din București, Sala Pictură, și pe 7 noiembrie la Filarmonica din Craiova, unde îmi aștept cu drag publicul din România.

Pentru acest concept de spectacol am fost susținută de Ministerul Culturii. Acest spectacol face parte dintr-un concept de influențe romane. Eu am fost născută în România, dar de 33 de ani trăiesc la Roma, unde am dus acest spectacol și am arătat romanilor melodiile românești. Și acum le arăt românilor melodiile italienești”, a dezvăluit Ramona Bădescu, potrivit .

Ce părere are viitorul soț al Ramonei Bădescu despre revenirea sa pe scenă

„Când l-am cunoscut, asta făceam. Nu eram florăreasă la florărie, nu eram croitoreasă. Asta făceam, cântam. Așa că mă bucur că îi stârnește gelozia… Cine știe?! Eu știu?

Nu, nu. Are maximum de respect pentru meseria pe care vreau să o fac, este susținătorul meu. Ignacio este numărul 1 în publicul care mă susține, așa că mă întorc cu tot dragul la meseria mea”, a răspuns Ramona Bădescu atunci când a fost întrebată ce părere are viitorul ei soț despre revenirea sa pe scenă, după patru ani de pauză.