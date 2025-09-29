Ramona Bădescu a dezvăluit care este ei „ ” pentru o dantură perfectă, dar nu numai. Aceasta a mărturisit că se poate folosi pentru mai multe lucruri.

În formă la 56 de ani

Ramona Bădescu a vorbit și despre cum se menține în formă la vârsta de 56 de ani. Aceasta a mărturisit că face sport în fiecare dimineață. Are un parc aproape unde iese la alergat.

„Mă trezesc, mă duc să alerg în parc – am și noroc că trăiesc aici, lângă un parc”, a spus ea, conform Unica.

Secretul unei danturi perfecte

Ramona Bădescu a vorbit și despre secretul unei danturi perfecte. Ea folosește un ingredient comun: bicarbonatul de sodiu. Mai mult, aceasta spune că poate fi folosit și pentru alte lucruri.

„Bicarbonat, trei secrete. În primul rând, mă spăl o dată pe săptămână pe dinți cu bicarbonat, nu mai des, o să am surâsul mai strălucitor”, a spus aceasta.

„Al doilea secret cu acest bicarbonat – este un pic mai delicat. Vi s-a întâmplat să aveți acele perioade în care, din cauza stresului, din cauza problemelor, din cauza hormonilor, să vă simțiți cu un miros mai neplăcut? Vă dau eu un secret – înainte de a vă culca sau după ce vă spălați, luați bicarbonatul, îl puneți simplu la subraț, puteți să dormiți cu el toată noaptea, și a doua zi când vă treziți, vă veți trezi parfumate”, a adăugat.

„Și nu în ultimul rând, o altă surpriză, mai pentru gospodine – acest bicarbonat îl pun în frigider, pentru că așa că elimina toate mirosurile neplăcute”, a mai precizat aceasta, conform Click.

Energie și vitalitate?

În trecut, Ramona a mai dezvăluit un truc personal pentru energie și vitalitate: usturoiul. Ea a postat pe rețelele de socializare, iar postarea a creat controverse.

Actrița a spus că îl consumă întreg, fără să-l taie sau să-l gătească, și că, în cazul ei, acest obicei are efecte benefice foarte mari.

„Nu credeam că ăsta micu’ (n.r. usturoiul) o să creeze asemenea discuții pe internet. Oameni buni, m-ați întrebat ce folosesc eu… asta folosesc eu”, a spus vedeta.

Ea a spus că îl digeră foarte bine în forma lui naturală, iar rezultatele asupra stării de bine sunt vizibile.