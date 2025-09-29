B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Ramona Bădescu a dezvăluit ce ingredient folosește pentru o dantură perfectă. Iată care este „secretul” acesteia

Ramona Bădescu a dezvăluit ce ingredient folosește pentru o dantură perfectă. Iată care este „secretul” acesteia

Selen Osmanoglu
29 sept. 2025, 13:00
Ramona Bădescu a dezvăluit ce ingredient folosește pentru o dantură perfectă. Iată care este „secretul” acesteia
Foto: Instagram/@ramonabadescuofficial
Cuprins
  1. În formă la 56 de ani
  2. Secretul unei danturi perfecte
  3. Energie și vitalitate?

Ramona Bădescu a dezvăluit care este ingredientul ei „secret” pentru o dantură perfectă, dar nu numai. Aceasta a mărturisit că se poate folosi pentru mai multe lucruri.

În formă la 56 de ani

Ramona Bădescu a vorbit și despre cum se menține în formă la vârsta de 56 de ani. Aceasta a mărturisit că face sport în fiecare dimineață. Are un parc aproape unde iese la alergat.

„Mă trezesc, mă duc să alerg în parc – am și noroc că trăiesc aici, lângă un parc”, a spus ea, conform Unica.

Secretul unei danturi perfecte

Ramona Bădescu a vorbit și despre secretul unei danturi perfecte. Ea folosește un ingredient comun: bicarbonatul de sodiu. Mai mult, aceasta spune că poate fi folosit și pentru alte lucruri.

„Bicarbonat, trei secrete. În primul rând, mă spăl o dată pe săptămână pe dinți cu bicarbonat, nu mai des, o să am surâsul mai strălucitor”, a spus aceasta.

„Al doilea secret cu acest bicarbonat – este un pic mai delicat. Vi s-a întâmplat să aveți acele perioade în care, din cauza stresului, din cauza problemelor, din cauza hormonilor, să vă simțiți cu un miros mai neplăcut? Vă dau eu un secret – înainte de a vă culca sau după ce vă spălați, luați bicarbonatul, îl puneți simplu la subraț, puteți să dormiți cu el toată noaptea, și a doua zi când vă treziți, vă veți trezi parfumate”, a adăugat.

„Și nu în ultimul rând, o altă surpriză, mai pentru gospodine – acest bicarbonat îl pun în frigider, pentru că așa că elimina toate mirosurile neplăcute”, a mai precizat aceasta, conform Click.

Energie și vitalitate?

În trecut, Ramona a mai dezvăluit un truc personal pentru energie și vitalitate: usturoiul. Ea a postat pe rețelele de socializare, iar postarea a creat controverse.

Actrița a spus că îl consumă întreg, fără să-l taie sau să-l gătească, și că, în cazul ei, acest obicei are efecte benefice foarte mari.

„Nu credeam că ăsta micu’ (n.r. usturoiul) o să creeze asemenea discuții pe internet. Oameni buni, m-ați întrebat ce folosesc eu… asta folosesc eu”, a spus vedeta.

Ea a spus că îl digeră foarte bine în forma lui naturală, iar rezultatele asupra stării de bine sunt vizibile.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Alina Ceușan și-a botezat fiica. Cum a arătat petrecerea micuței Perla (FOTO)
Monden
Alina Ceușan și-a botezat fiica. Cum a arătat petrecerea micuței Perla (FOTO)
Cristina Ich a primit amenințări cu moartea: „Cum îți permiți să-i scrii unui om astfel de lucruri?”
Monden
Cristina Ich a primit amenințări cu moartea: „Cum îți permiți să-i scrii unui om astfel de lucruri?”
Viviana Sposub, într-o nouă relație? Ce s-a întâmplat după despărțirea de George Burcea
Monden
Viviana Sposub, într-o nouă relație? Ce s-a întâmplat după despărțirea de George Burcea
Daciana Sârbu, dezvăluiri despre relația cu Victor Ponta: „Am trecut prin atâtea provocări”. Ce a declarat despre actualul partener
Monden
Daciana Sârbu, dezvăluiri despre relația cu Victor Ponta: „Am trecut prin atâtea provocări”. Ce a declarat despre actualul partener
Angela Similea: „Fiul meu a fost marcat de această profesie a mea. Cred că a suferit că i-am fost furată”. Consecințele unei cariere de succes
Monden
Angela Similea: „Fiul meu a fost marcat de această profesie a mea. Cred că a suferit că i-am fost furată”. Consecințele unei cariere de succes
Elena Merișoreanu, despre sumele investite în haine și bijuterii: „Dacă aș vinde tot ce am, aș cumpăra o casă”
Monden
Elena Merișoreanu, despre sumele investite în haine și bijuterii: „Dacă aș vinde tot ce am, aș cumpăra o casă”
Nunta Selenei Gomez cu Benny Blanco. Cum a arătat petrecerea fastuoasă din Santa Barbara (FOTO)
Monden
Nunta Selenei Gomez cu Benny Blanco. Cum a arătat petrecerea fastuoasă din Santa Barbara (FOTO)
Oana Roman nu a mai rezistat! Vedeta a avut o reacție tranșantă la adresa unui medic: „E doar un ratat care bate câmpii”
Monden
Oana Roman nu a mai rezistat! Vedeta a avut o reacție tranșantă la adresa unui medic: „E doar un ratat care bate câmpii”
Romică Țociu, despre Daria, fiica lui: „Am plâns trei zile. A făcut un lucru extraordinar”
Monden
Romică Țociu, despre Daria, fiica lui: „Am plâns trei zile. A făcut un lucru extraordinar”
Mama Adrianei Bahmuțeanu a lăsat „în scris” ultima dorință! Ce se arată în declarația de dinainte de moarte
Monden
Mama Adrianei Bahmuțeanu a lăsat „în scris” ultima dorință! Ce se arată în declarația de dinainte de moarte
Ultima oră
14:37 - Maia Sandu, după alegerile parlamentare: „Am demonstrat lumii că suntem curajoși și demni”
14:26 - Criza apei calde, departe de final. Alte 800 de blocuri din București vor fi afectate
14:24 - Emmanuel Macron, mesaj în limba română pentru moldoveni: „Franța este alături de Republica Moldova”
14:23 - Recomandările unui medic celebru: ce alimente să consumăm la fiecare masă?
14:21 - De la dorință la realitate: elevii unei școli din Galați au parte de o sală de clasă reamenajată, după câștigarea unei competiții Novakid
14:00 - Alina Ceușan și-a botezat fiica. Cum a arătat petrecerea micuței Perla (FOTO)
13:58 - Newsweek: Se șterg urme la Spitalul din Iași unde au murit 6 copii. Informații publice dispar peste noapte
13:47 - Cartea electronică de identitate. Autoritățile au rezolvat o problemă importantă reclamată de utilizatori
13:42 - Cristina Ich a primit amenințări cu moartea: „Cum îți permiți să-i scrii unui om astfel de lucruri?”
13:39 - Mesajul lui Mircea Abrudean pentru moldoveni: „Ați făcut un PAS important spre consolidarea democrației”