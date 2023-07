Ramona Gabor se mândrește cu nepoata ei, Irina: „E deșteapta familiei. Apare chiar și în ziarele din Malibu”

Ramona Gabor se mândrește cu nepoata ei, Irina. Fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu locuiește de câțiva ani cu mama ei în Malibu, Statele Unite. Acolo chiar a ajuns în ziare datorită rezultatelor excelente și a voluntariatului. „Are o minte… wow! E deșteapta familiei”, a spus Ramona despre Irina.

Ramona Gabor e mândră de nepoata ei, Irina

„Irina e mare, e foarte deșteaptă, conduce. Are permis de conducere de la 16 ani. E foarte frumoasă și înaltă. Locuiește în Malibu și învață foarte bine. Are o minte… wow! E deșteapta familiei. Apare chiar și în ziarele din Malibu cu rezultatele ei excelente sau cu munca ei de voluntariat. Se implică în tot felul de proiecte extrașcolare. Le face pe toate și uneori simt că e un om mare. Și ei îi place să facă yoga. E pasionată și de partea asta spirituală”, a spus Ramona Gabor la Kanal D, potrivit

Aceasta a mai susținut că Monica a vizitat-o recent în Dubai, acolo unde ea și i-a arătat mai multe despre partea spirituală: „Monica nu este atât de pasionată de partea asta spirituală. M-a vizitat de curând în Dubai și am introdus-o mai mult. Am dus-o la terapie cu ajutorul sunetului, la yoga. I-a plăcut mult și vrea să facă acum și în L.A.”.

Ramona Gabor, despre silent meditation

Ramona a povestit și despre experiența sa personală de 10 zile de „silent meditation” – meditație fără să vorbești: „Am fost într-o meditație timp de 10 zile silent meditation. Nu am vorbit, nu am folosit telefonul, nu am folosit laptopul, nu am avut voie să citesc, nu am avut voie să fac absolut nimic timp de 10 zile, nici măcar eye contact (n.r. – contact vizual). Și am stat 10 zile efectiv în meditație 12 ore pe zi”.