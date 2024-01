Ramona Olaru a dezvăluit cât de superstițioasă este în seara de Anul Nou: „Am observat că nu se leagă nimic din următorul an”

Ramona Olaru a reușit să se facă remarcată publicului prin faptul că întotdeauna are o stare de bine și este cu zâmbetul pe buze. În vârstă de 34 de ani, a dezvăluit în cadrul unui interviu cât de superstițioasă este în noaptea dintre ani.

Cât de superstițioasă este Ramona Olaru de Anul Nou

Pentru vedeta de la Antena 1 anul care se încheie a fost cel mai bun din viața ei.

„Am simțit că trăiesc într-adevăr, în tot acest an, încă din ianuarie până în momentul de față. În sfârșit m-am conectat la mine și am putut să conștientizez fiecare moment.

Nu a existat nici măcar un moment în care să simt că nu mai pot! Din niciun punct de vedere. Si chiar dacă acum, la final de an, se adună oboseala fizică, tot nu o simt de adevăratelea, pentru că fac ce îmi place cel mai mult”, a declarat Ramona Olaru pentru .

Cât despre superstițiile din seara de Anul Nou, aceasta a precizat: „Am fost o vreme superstițioasă în seara de Revelion şi , dar după câțiva ani în care am observat că nu se leagă nimic din următorul an, cu ce am purtat eu în acea seară, am renunțat la obiceiuri și superstiții și am ales să merg pe „Dacă vreau un viitor mai bun sau zile mai altfel, sau fericite, voi face eu asta, fără să mă bazez pe niște superstiții!”.

Ce și-a propus Ramona Olaru pentru 2024