Ramona Olaru a fost ținta unor mesaje de amenințare, primite în mediul online. Invitată într-un podcast, vedeta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a dezvăluit motivul pentru care mai mulți bărbați au început să îi trimită amenințări.

Ce spune Ramona Olaru despre bărbații care i-au trimis mesaje de amenințare

Ramona Olaru are o carieră încununată de succese. A reușit să se facă remarcată în emisiunile „Prietenii de la 11” și „Neatza cu Răzvan și Dani”, ceea ce i-a atras o comunitate numeroasă de fani. Mulți o apreciază pe tânără pentru felul său de a fi, curajul cu care își exprimă punctele de vedere și transparența de care a dat dovadă când a povestit despre viața ei. Deși Ramona Olaru a trecut prin mai multe decepții în dragoste, acum traversează o perioadă liniștită, în care focusul cade pe ea și pe propria-i fericire.

Deși sunt mulți oameni care o apreciază pentru cât de directă e în declarațiile sale, au fost și persoane pe care Ramona Olaru le-a supărat cu afirmațiile sale. Unele dintre acestea au recurs la gesturi extreme, trimițându-i vedetei mesaje crunte, unele în care chiar o amenințau.

„Am primit mesaje de amenințare de la niște bărbați, care mi-au zis că pe unde mă prind, mă omoară. Mesaje urâte, pentru că oamenii nu suportă sinceritatea. Când omul trăiește într-o realitate, nu suportă să îi schimbi cursul vieții”, a povestit Ramona Olaru, în .

Ce declarație făcută de Ramona Olaru i-a înfuriat pe bărbați

Ceea ce i-a supărat, în mod special pe bărbați, a fost o afirmație de-a vedetei de televiziune prin care aceasta susținea că există un număr mari de bărbați a căror inteligență lasă de dorit. Declarația, făcută într-un , i-a atras Ramonei Olaru mesaje de amenințare.

„Îmi reproșau că cine sunt eu să le zic lor că sunt proști. Pentru că eu am zis, la un moment, într-un podcast, că există bărbații care sunt foarte proști, ceea ce susțin în continuare. Vorbele mele au fost într-un anumit context, în care am vorbit despre un tip de comportament. Individul în cauză, fiind atât de redus mintal, atât a avut de dat și atât a aruncat. «Cine ești tu să îmi spui mie că sunt prost? Pe unde te prind, te omor!», mi-a spus unul”, a adăugat vedeta.