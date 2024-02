Ramona Olaru, la psiholog din cauza relațiilor amoroase din trecut: „Am de plătit probabil ceva...”

Ramona Olaru a reușit să se facă remarcată publicului prin faptul că întotdeauna are o stare de bine și este cu zâmbetul pe buze. Asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani a vorbit, în ultima perioadă, , cât și despre vechile relații amoroase.

Asistenta TV a trecut prin mai multe relații amoroase care au făcut-o să sufere destul de mult, însă de fiecare dată a știut cum să își revină și s-a pus mai întotdeauna pe picioare. Recent, în cadrul unui interviu, Ramona Olaru a vorbit și despre modul în care a fost afectată de relațiile din trecut.

Ramona Olaru a ajuns la psiholog! Cum a reușit asistenta tv să treacă peste perioadele dificile

Chiar după spusele ei, Ramona Olaru este una dintre cele mai ghinioniste persoane atunci când vine vorba despre relațiile amoroase. În cadrul unui interviu, asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani a menționat că a ajuns la psiholog, pentru că are nevoie de un ajutor din partea unui specialist, pentru a-și înțelege stările pe care le are.

„Nu sunt ghinionistă, încă o dată! Sunt chiar norocoasă, am o călătorie de făcut, de plătit probabil ceva și de învățat altceva. E chiar noroc tot ce se întâmplă. Mă pregătesc pentru ce e mai bun! (…) Da, am fost înșelată. Când mi-a fost clar acest lucru, am plecat. Și da, am ajuns și la psiholog, unde încă merg, și le mulțumesc pentru asta lor! M-au ajutat enorm”, a spus Ramona, conform .

Ramona Olaru a mai povestit și că a suferit mult din cauza relațiilor amoroase, iar acest aspect și nici să meargă mai departe.

„Da, toți au fost, la un moment dat, deranjați de poziția mea, de tot ce realizez, de tot ce primesc de la viață și de tot ce pot face eu cu zâmbetul pe buze. Au încercat toți să mă dărâme într-un punct, au făcut-o pe moment, dar eu nu stau mult pe jos, imediat am resurse să mă adun și să vin cu alte forțe și mai mari, și mai frumoase!”, a mai spus asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani.