Ramona Olaru, nerăbdătoare să se mute în noul ei apartament: „Am planuri mari să îl fac fix pe stilul și pe placul meu” / Când se va stabili vedeta în locul mult visat

Asistenta TV se pregătește cu entuziasm pentru a se muta în noul ei apartament, recent achiziționat. Blondina oferă detalii despre stadiul renovărilor și dezvăluie că intenționează să se stabilească în noul său cămin în luna februarie. Ea are planuri mari pentru a-și personaliza apartamentul conform propriului stil și gust, relatează .

Vezi această postare pe Instagram

Primul apartament, un vis împlinit

a reușit să își realizeze un vis mult așteptat, achiziționându-și primul apartament. După ani în care a locuit în chirie, aceasta se pregătește cu nerăbdare să se mute în noua sa casă și să înceapă o nouă etapă în viața sa personală.

Blondina a dezvăluit că lucrările de renovare sunt în desfășurare, iar apartamentul va fi gata, probabil, în luna ianuarie. Cu toate acestea, Ramona Olaru estimează că se va muta efectiv în locuința sa nouă în luna februarie. Ea subliniază importanța ca noul său spațiu să reflecte stilul și gusturile personale.

„Va fi gata cred că în ianuarie, dar eu cred că o să mă mut prin februarie. Am planuri mari să îl fac fix pe stilul și pe placul meu, pentru că până la urmă este casa viitorului meu și atunci toate lucrurile trebuie să fie organizate pentru viață lungă în el”, a povestit Ramona Olaru, pentru

Ramona Olaru își dorește un dressing spațios

Ramona Olaru își dorește un loc spațios și bine organizat pentru a-și depozita hainele. Ea dezvăluie că una dintre cerințele sale principale este să aibă un dressing mare, dar și unul mai mic care să fie conectat la dormitorul ei. Asistenta TV subliniază că se lucrează intens pentru a finaliza toate detaliile în timp util.

„Oricum am un minidressing – așa s-au gândit constructorii, dezvoltatorii – dar eu dintr-o altă cameră mai mare am de gând să fac dressing, pentru că nu aș avea loc în cel mic. Dressingul mic îl voi lega cu dormitorul mare ca să am mai mult spațiu, iar celălalt va rămâne un dressing imens cu tot ce am eu nevoie. Se lucrează intens în acest moment.”, a mai spus asistenta TV, potrivit sursei menționate anterior.