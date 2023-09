Ramona Păun, despre nunta cu iubitul ei. Motivul pentru care prezentatoarea nu a mai ajuns în fața altarului: „Au fost multe impedimente”

Ramona Păun este una dintre prezentatoarele știrilor sportive de la Pro TV. Aceasta este extrem de discretă în ceea ce privește viața privată, însă de curând a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, acolo unde a dezvăluit motivul pentru care nu s-a mai căsătorit partenerul său de viață.

Ramona Păun, declarații despre viața ei personală

De ceva timp, fermecătoarea prezentatoare trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Cosmin, nepotul lui George Mihăiță.

După o relație de aproximativ zece ani, cei doi își doreau să facă pasul cel mare și aveau planuri de căsătorie. Cu toate acestea, ceva i-a împiedicat să nu își ducă planurile la bun sfârșit.

„Nunta a fost amânată, nu anulată! Există dragoste! Prima dată a fost pandemia! O să se întâmple, am schimbat strategia de joc”, a spus Ramona Păun, notează .

De asemenea, vedeta susține că, dacă totul va decurge conform noilor planuri ale sale, nunta va avea loc anul viitor.

„Au fost multe impedimente, dar important e că nu am abandonat lupta. Viața e o luptă. Prima dată a fost pandemia de vină, am parcurs mulți pași, dar s-a produs inevitabilul. Asta nu ne împiedică însă să ne iubim în continuare și să petrecem timp împreună. O să se întâmple, acum facem tactica de joc. Am schimbat tactica, aș putea spune. Eu iubesc petrecerile intime, așa că, dacă aș putea să transform și nunta în ceva mai intim”, a mai adăugat jurnalista