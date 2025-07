În contextul scumpirii alimentelor, cântăreața de muzică populară, Elena Merișoreanu, vine cu o simplă, rapidă și ieftină.

Rețeta de mâncare a artistei e pe bază de . Nu conține carne, „care devine tot mai scumpă”, spune cântăreața.

„O bunătate, plus că e un meniu ieftin, fără carne, care devine tot mai scumpă”, a spus artista, pentru , într-un interviu mai vechi.

„Se curăță de coajă doi-trei dovlecei, se dau prin răzătoare și se storc de zeamă sau se lasă la scurs într-o strecurătoare. Se amestecă apoi cu 2 ouă, cu sare și cu piper, cu pătrunjel tocat mărunt, dar și cu făină, cât să devină o compoziție legată.

Puteți adăuga însă ce ingrediente mai doriți. Mai apoi, se fac cu mâna niște grămăjoare, ca la chiftelele din carne, și se prăjesc în ulei, pe ambele părți, timp de câteva minute. După ce s-au răcit, chifteluțele din dovlecei se servesc cu salată de roșii sau cu ceapă verde!”, a explicat artista.

„Să știi că am o pensie omenească și nu mă plâng, dar ajut cât pot pe cei care nu au. Am o pensie de 5.000 de lei, la care se adaugă de la Uniunea Compozitorilor, de la UCMR, de la Credidam – ne mai vin și de acolo bani – de două ori pe an vine o sumă destul de bună”, a mărturisit Elena Merișoreanu.

„Îmi ajut rudele, care o duc destul de greu. Ajut și la biserică dacă e nevoie să schimbe o pictură sau ceva, cu tot dragul. Pentru că atunci când ai, te gândești și la cel care nu are”, a adăugat aceasta.