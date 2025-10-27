Cântăreață de muzică populară Cornelia a venit cu o nouă rețetă de negresă de post, cu o textură perfectă, umedă și un blat cât mai pufos. Iată care este secretul femeii!

O textură perfectă

Cornelia Rednic este pasionată de și postează adesea pe rețelele de socializare diferite bunătăți. De data aceasta, ea a dezvăluit care este secretul pentru o negresă de post extrem de gustoasă și ușor de făcut.

Cântăreața de muzică populară adaugă zeama și coaja de la 2 portocale, completate cu apă minerală sau chiar suc Fanta de portocale, pentru un plus de aromă și un blat pufos, conform Click.

Ingredientele de care ai nevoie

Pentru această rețetă, vei avea nevoie de următoarele ingrediente:

400 g dulceață de vișine (sau orice altă dulceață preferată)

260–270 g făină

Coaja și zeama de la 2 portocale (completate cu Fanta sau apă minerală până la 300 ml suc)

100 ml ulei

3–4 linguri zahăr

3 linguri cacao

150 g fructe uscate (merișor, cireșe etc.)

150–200 g nucă sfărâmată

1 praf de copt stins cu 1 lingură oțet

Rețeta, pas cu pas

În primul rând, ia un bol și amestecă în el zahărul cu ingredientele lichide până când acesta se dizolvă complet.

Următorul pas constă în a adăuga ingredientele solide, iar făina la final. Trebuie să fie obținut un aluat moale.

La final, într-o tavă tapetată cu hârtie de copt se toarnă întreaga compoziție și se coace la 180°C timp de 35–40 de minute.

Cum se prepară glazura

Pentru glazură, ai nevoie de următoarele ingrediente:

4 linguri cacao

5 linguri zahăr pudră

6 linguri apă

6 linguri ulei

Tot ce trebuie să faci este să amesteci totul într-o oală mai mică și să lași la fiert vreme de 4-5 minute, până când este obținută o cremă fină, fără cocoloașe. La final, glazura se toarnă peste prăjitura coaptă, iar tot ce mai trebuie să faci este să te bucuri de acest desert. Poftă bună!