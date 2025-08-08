B1 Inregistrari!
Răzvan Adrian
08 aug. 2025, 23:28
Rihanna, despre probleme pe care le-a avut după naștere: „Nu era menționat niciunde..”
Foto: Hepta/Abaca Press / Xavier Collin/Image Press Agency.

Rihanna a discutat recent despre una dintre provocările mai puțin cunoscute ale maternității, anume pierderea părului după naștere.

Într-un interviu acordat Refinery29, artista de 36 de ani a recunoscut că a început să piardă păr în mod constant după ce i-a născut pe fiii ei, RZA și Riot, pe care îi are cu rapperul A$AP Rocky.

Cuprins:

  • Căderea părului după naștere, o surpriză neașteptată
  • Cum a învățat artista să-și accepte și să rezolve problema
  • Ce a lansat artista legat de problema ei cu părul
  • Ce planuri de viitor are aceasta

Căderea părului după naștere, o surpriză neașteptată

Rihanna a împărtășit recent, într-un interviu pentru Refinery29, că a avut probleme cu pierderea părului după naștere, un lucru despre care nu fusese informată.

„Nu era menționat niciunde”, a declarat artista. „Nu mă așteptam să vină în etape. Credeam că se întâmplă o dată și apoi crește din nou.”, a mai declarat aceasta potrivit eonline.

Vedeta a explicat că a pierdut păr în mai multe zone ale capului, iar deși „încă mai avea suficient”, efectul psihologic a fost uriaș.

Cum a învățat artista să-și accepte și să rezolve problema

„Am învățat să accept această etapă”, a spus Rihanna, recunoscând că provocarea a făcut-o mai creativă.

Artista, cunoscută pentru schimbările frecvente de look, a găsit modalități ingenioase de a-și stiliza părul chiar și în acea perioadă grea. „M-a făcut să fiu mai creativă și mai isteață cu ce fac cu părul meu.”

Ce a lansat artista legat de problema ei cu părul

Experiențele sale personale au fost sursa de inspirație pentru lansarea Fenty Hair, o gamă de produse adaptabilă oricărui tip de păr, creată pentru a repara, întări și oferi libertate în styling.

„O nouă familie se alătură orașului!”, a scris Rihanna pe Instagram pe 4 iunie, anunțând debutul. „Fenty Hair aduce exact experiența capilară pe care o așteptai.”, potrivit sursei citate

Artista a subliniat că produsele sunt realizate pentru toate tipurile de păr, deoarece ea însăși le-a testat pe toate, de la părul natural, la împletituri, extensii sau chiar peruci.

Ce planuri de viitor are aceasta

Deși are deja doi copii, artista nu pare grăbită să-și mărească familia

„Pot să-mi recuperez abdomenul de dinainte măcar? Nici nu cred că am avut vreodată pătrățele, dar totuși… vreau să merg la Carnaval o vară, doar una!”, a glumit artista la lansarea Fenty Hair.

