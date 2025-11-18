Vâlcan se pregătește pentru cel de-al zecelea sezon al reality show-ului , care va fi filmat în Thailanda după sărbătorile de iarnă. Prezentatorul emisiunii recunoaște că, la finalul fiecărui sezon, el are nevoie de o perioadă de recuperare, pentru care urmează un „ritual” personal pentru a-și reîncărca bateriile.

Ritualul lui Radu Vâlcan

Radu Vâlcan mărturisește că după filmările fiecărui sezon din „Insula Iubirii”, el are nevoie de o perioadă de recuperare.

„Eu filmez acolo în jur de o lună și jumătate, ceva de genul ăsta, dar filmările nu se termină acolo. Bine, când mă întorc de la Insula Iubirii, într-adevăr recunosc că-mi trebuie un timp, cel puțin mental, să mă recuperez pentru că încă sunt acolo, sunt prezent, în ghilimele, în ceea ce înseamnă Insula Iubirii, motiv pentru care de fiecare dată când mă întorc, am nevoie de o perioadă doar eu cu Adela, cu familia, așa atât”, a spus el, pentru unica.ro.

„Evit absolut orice fel de interacțiune”

„Evit absolut orice fel de interacțiune. Este un reality, este o producție extrem de grea și cu o încărcătură puternică, aparte. Și simt nevoia să mă recuperez și nu pot face asta decât în prezența lor. Emisiunea se termină, pentru mine, în momentul în care se termină difuzarea pe post, pentru că job-ul meu continuă”, a mai spus Radu Vâlcan.

„Vocile, voice-over-ul care se aude acolo, la fiecare episod, este pus în zilele precedente. În momentul în care se difuzează ultimul episod atunci îmi termin și eu treaba. Îmi pare rău că îmi termin treaba, dar… așteptări pentru următorul sezon, cum este și în cazul de față”, a adăugat prezentatorul TV.

Acum, Radu Vâlcan se pregătește pentru sezonul 10 al emisiunii. Acesta va pleca în Thailanda la scurt timp după sărbătorile pe care le va petrece alături de cei dragi.