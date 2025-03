Rona Hartner, comemorată de familie: „Rona, ai fi avut 52 de ani azi!”. Ce a transmis Rinda Hartner

ar fi împlinit 52 de ani, pe 9 martie 2025. Aceasta a fost la cunoscuta catedrală Sacre-Coeur din Paris, scrie .

Mesajul Rindei Hartner

Artista a decedat pe 23 noiembrie 2023, la vârsta de 50 de ani, pe patul de spital din Franța-Toulon. Ea era diagnosticată cu cancer la plămâni și creier.

„Rona, ai fi avut 52 de ani azi! Tare greu încă să nu pot să îți zic “La mulți ani!”, să nu îți mai vorbesc! Eu te păstrez în memorie așa cum erai. Sper să le cânți acolo sus și să faceti baeram. Te iubesc, Ronel! Dumnezeu să te odihnească în pace!”, a transmis Rinda Hartner, pe rețelele de socializare.

„Chiar pe 9 Martie, de ziua Ronei, a fost o slujba în Paris, la Sacre-Coeur, la ora 11.00, pentru Rona. În România, am văzut că foarte multă lume a trecut pe la ea la cimitir și au pus flori. Eu și mama i-am aprins câte o candelă. Totuși e greu! E o zi grea pentru noi!”, a declarat , pentru Click.

Sora a mai mărturisit că o visează des pe Rona: „Pe Rona am visat-o de multe ori și mi-o amintesc mereu cum era în clipurile ei, plină de viață. E greu! Este foarte greu să vedem că nu mai este, să nu mai vorbesc cu ea, să nu mai râdem la telefon, să nu îi mai cânt și să îi spun “La mulți ani”! În loc să îi spunem “La mulți ani!”, îi aprindem lumânări. Sper să fie bine acolo unde e! Camera Ronei a rămas neschimbată, în casa ei din Franța. Am făcut totul să fie cum era înainte, cu tablourile ei, cu premiile ei, cu rochiile ei. Da, eu îi port rochiile pe care mi le-a dat sora mea și când le port o am cu mine în suflet!”.