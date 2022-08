Ronan Keating a pus ochii pe Ioana Ignat, după ce au făcut duet de senzație! Cum a ajuns iubita lui Sebastian Dobrincu să cânte cu celebrul artist

Ronan Keating a venit pentru a treia oară în România cu ocazia „We Love Music Festival”, eveniment muzical organizat la Râmnicu Vâlcea. Printre vedetele care i-au atras atenția s-a numărat și cântăreața Ioana Ignat, care a cântat alături de el.

Cântărețul are și prieteni în România

Weekend-ul care tocmai s-a încheiat a fost spectaculos pentru toţi cei aflaţi la Râmnicu Vâlcea, la un celebru festival de muzică. Pe scenă au urcat foarte mulţi artişti de renume internaţional, precum şi îndrăgiţi solişti autohtoni.

Celebrul artist internațional a demonstrat încă o dată fanilor săi români cât este de profesionist. Mai mult decât atât, lui Ronan Keating pare să îi placă de minune în țara noastră, aici unde este bine primit de fiecare dată.

„Sunt pentru a treia oară în România şi sunt foarte fericit că am revenit. Sincer, a durat cam mult… De când ne-am văzut ultima dată am trecut printr-o pandemie, este frumos să revin, să călătoresc din nou, este o zi frumoasă, vremea este superbă. Am fost şi în Santorini, a fost plăcut, a fost aniversarea căsătoriei mele (cu Storm, 7 ani – n. r.) şi a fost foarte frumos. Acum m-am întors pe scenă, am multe spectacole, turnee, pregătesc cântece noi, scriu.

Textierul cu care lucrez locuieşte în România, în Bucureşti, Daniel Healy se numeşte. Şi-a găsit dragostea, o fată frumoasă din România, aşa că locuieşte în România acum. Mi l-aţi furat! E foarte frumos aici, o mulţime de lume, sunt încântat că am revenit! Muzica îţi dă aripi, te face să te îndrăgosteşti, să plângi, să râzi…

În seara asta voi cânta o piesă cu un artist incredibil din România, este absolut uimitoare, foarte talentată şi o să o introduc publicului în seara asta, o să avem un moment împreună pe scenă!”, i-a mărturisit Ronan Keating prezentatoarei evenimentului.

Cum a început colaborarea dintre Ioana Ignat și Ronan Keating

Artistul român cu care va colabora Ronan Keating este . El a spus că motivul pentru care a ales-o este tocmai acesta: „voce incredibilă”. După o asemenea prezentare, nu este de mirare că Ioana a urcat foarte emoţionată pe scenă, dar s-a descurcat de minune.

Cei doi artişti au interpretat una dintre cele mai cunoscute melodii ale starului internaţional, pe care până acum nu a mai cântat-o în duet cu nimeni, „If Tomorrow Never Comes”.

La final, Ronan Keating a îmbrăţişat-o , iar iubitul său a urmărit întreaga prestație.

„Urmează să lansăm şi noi o colaborare prin toamnă, poate prin septembrie. Ne-am întâlnit, am înregistrat piesa, am filmat ceva materiale împreună şi urmează să o scoatem. Mereu sunt plină de surprize”, a mărturisit, pentru , Ioana Ignat.