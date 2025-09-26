În urmă cu trei ani, Roxana Ciuhulescu a participat la emisiunea „ ”. Acum ea a vorbit despre cum a ajuns acolo și cum descrie toată .

Cum a fost la „Survivor”

Fosta prezentatoare TV, iubitoare de sporturi extreme, a participat la emisiunea „Survivor”, în urmă cu trei ani. Parcursul ei a fost unul scurt căci a suferit o accidentare.

Acum, ea s-a decis să vorbească despre experiența din emisiune. În câteva cuvinte, a rezumat tot ce a simțit acolo.

„Mi-au zis mai mulți să nu mă duc că nu e ok. Dar mi-ar fi părut mai rău dacă nu mergeam pentru că nu aș fi știut cum e. Așa a fost gândirea mea întotdeauna, să-mi pară rău pentru ce nu am făcut. Pentru că altfel m-ar fi măcinat întrebarea cum ar fi fost dacă. Și ca să exclud asta, ei uite că m-am dus și am aflat cum e. Foamete, umilință!”, a declarat Roxana Ciuhulescu, pentru .

Ce s-a întâmplat după „Survivor”

Roxana Ciuhulescu s-a întors de la „Survivor România 2022” cu o problemă de sănătate. Din această cauză, ea a acumulat kilograme în plus.

„Am slăbit 7 kilograme la Survivor și am pus 9… și cele 2 kilograme în plus nu reușesc să le dau jos. Nici n-am făcut foarte mari eforturi din cauza piciorului. În rest sunt bine, m-am întors la job, îmi bat capul zi de zi”, declara ea, în trecut, într-un interviu pentru fanatik.ro.

„Fac și sport, dar doar anumite tipuri de exerciții.Fac fizioterapie la Câmpina, la Profesorul Decebal. Dar acum n-am mai fost, de când am început job-ul n-am mai putut ajunge. Făceam 3 ore pe drum, o oră și jumătate dus, una întors, și 3 ore de terapie”, mai declarase aceasta.

Aceasta a avut o problemă cu genunchiul: „Am ruptură de ligament încrucișat, am meniscurile praf, trebuie reconstruită încheietura cu totul. Am fost la un alt medic, undeva anul acesta trebuie să mă operez. Nu scap. Am ruptură de ligament încrucișat, am meniscurile praf, trebuie reconstruită încheietura cu totul, toată articulația”, mai declarase ea, în trecut.