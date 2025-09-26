B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Roxana Ciuhulescu, despre „Survivor”: „M-am dus și am aflat cum e: foamete, umilință”

Roxana Ciuhulescu, despre „Survivor”: „M-am dus și am aflat cum e: foamete, umilință”

Selen Osmanoglu
26 sept. 2025, 23:54
Roxana Ciuhulescu, despre „Survivor”: „M-am dus și am aflat cum e: foamete, umilință”
Foto: Roxana Ciuhulecu/Facebook.
Cuprins
  1. Cum a fost la „Survivor”
  2. Ce s-a întâmplat după „Survivor”

În urmă cu trei ani, Roxana Ciuhulescu a participat la emisiunea „Survivor”. Acum ea a vorbit despre cum a ajuns acolo și cum descrie toată experiență.

Cum a fost la „Survivor”

Fosta prezentatoare TV, iubitoare de sporturi extreme, a participat la emisiunea „Survivor”, în urmă cu trei ani. Parcursul ei a fost unul scurt căci a suferit o accidentare.

Acum, ea s-a decis să vorbească despre experiența din emisiune. În câteva cuvinte, a rezumat tot ce a simțit acolo.

„Mi-au zis mai mulți să nu mă duc că nu e ok. Dar mi-ar fi părut mai rău dacă nu mergeam pentru că nu aș fi știut cum e. Așa a fost gândirea mea întotdeauna, să-mi pară rău pentru ce nu am făcut. Pentru că altfel m-ar fi măcinat întrebarea cum ar fi fost dacă. Și ca să exclud asta, ei uite că m-am dus și am aflat cum e. Foamete, umilință!”, a declarat Roxana Ciuhulescu, pentru Cancan.

Ce s-a întâmplat după „Survivor”

Roxana Ciuhulescu s-a întors de la „Survivor România 2022” cu o problemă de sănătate. Din această cauză, ea a acumulat kilograme în plus.

„Am slăbit 7 kilograme la Survivor și am pus 9… și cele 2 kilograme în plus nu reușesc să le dau jos. Nici n-am făcut foarte mari eforturi din cauza piciorului. În rest sunt bine, m-am întors la job, îmi bat capul zi de zi”, declara ea, în trecut, într-un interviu pentru fanatik.ro.

„Fac și sport, dar doar anumite tipuri de exerciții.Fac fizioterapie la Câmpina, la Profesorul Decebal. Dar acum n-am mai fost, de când am început job-ul n-am mai putut ajunge. Făceam 3 ore pe drum, o oră și jumătate dus, una întors, și 3 ore de terapie”, mai declarase aceasta.

Aceasta a avut o problemă cu genunchiul: „Am ruptură de ligament încrucișat, am meniscurile praf, trebuie reconstruită încheietura cu totul. Am fost la un alt medic, undeva anul acesta trebuie să mă operez. Nu scap. Am ruptură de ligament încrucișat, am meniscurile praf, trebuie reconstruită încheietura cu totul, toată articulația”, mai declarase ea, în trecut.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Mihai Călin, despre cum a ajuns actor: „Trebuia neapărat să fac ceva cu viața mea, să nu depind de nimeni”
Monden
Mihai Călin, despre cum a ajuns actor: „Trebuia neapărat să fac ceva cu viața mea, să nu depind de nimeni”
Antrenoarea actriței Jennifer Aniston a dezvăluit care este antrenamentul ei: „Puternică din cap până în picioare”
Monden
Antrenoarea actriței Jennifer Aniston a dezvăluit care este antrenamentul ei: „Puternică din cap până în picioare”
S-a aflat cauza morții Ioanei Popescu. De ce a murit, de fapt, jurnalista: „M-a sunat un domn de la poliție”
Monden
S-a aflat cauza morții Ioanei Popescu. De ce a murit, de fapt, jurnalista: „M-a sunat un domn de la poliție”
A murit Ioana Popescu. Ce a dezvăluit iubitul jurnalistei: „Avea burta foarte umflată”
Monden
A murit Ioana Popescu. Ce a dezvăluit iubitul jurnalistei: „Avea burta foarte umflată”
Jorge: „Eu nu sunt de acord cu asta”. Când apar neînțelegerile cu soția
Monden
Jorge: „Eu nu sunt de acord cu asta”. Când apar neînțelegerile cu soția
Paula Seling, operație complicată după ce și-a fracturat clavicula: „A fost greu”. Cum a reușit să cânte chiar și așa
Monden
Paula Seling, operație complicată după ce și-a fracturat clavicula: „A fost greu”. Cum a reușit să cânte chiar și așa
Omleta preferată a Reginei Elisabeta a II-a: Ce ingrediente ciudate conținea: „Îi plăcea să adauge un praf”
Monden
Omleta preferată a Reginei Elisabeta a II-a: Ce ingrediente ciudate conținea: „Îi plăcea să adauge un praf”
Betty Salam și noul iubit, mărturisiri exclusive: „Important este că suntem împreună” (VIDEO)
Monden
Betty Salam și noul iubit, mărturisiri exclusive: „Important este că suntem împreună” (VIDEO)
Monica Tatoiu, mărturisiri incendiare! Pentru ce folosește chat GPT și cum își petrece timpul liber
Monden
Monica Tatoiu, mărturisiri incendiare! Pentru ce folosește chat GPT și cum își petrece timpul liber
Florin Salam, dezvăluiri impresionante despre soția lui. Cât de mult l-a sprijinit Roxana de-a lungul timpului
Monden
Florin Salam, dezvăluiri impresionante despre soția lui. Cât de mult l-a sprijinit Roxana de-a lungul timpului
Ultima oră
23:59 - Codul Rutier 2025 introduce reguli stricte la semafoare. Ce riscă șoferii care nu opresc la galben
23:42 - Se introduce un abonament pentru Facebook și Instagram / Ce se va întâmpla cu utilizatorii care nu vor plăti
23:26 - Surpriză în vacanță! O femeie nu a știut că este însărcinată până în momentul în care a născut într-o toaletă
22:54 - Mihai Călin, despre cum a ajuns actor: „Trebuia neapărat să fac ceva cu viața mea, să nu depind de nimeni”
22:49 - Facturile la electricitate s-ar putea schimba radical în România. Ce ar presupune noul sistem de calcul
22:48 - Alertă de securitate. Vânzarea Napolact către cel mai bogat om din Ungaria este verificată de Consiliul Concurenței
22:25 - Antrenoarea actriței Jennifer Aniston a dezvăluit care este antrenamentul ei: „Puternică din cap până în picioare”
22:14 - Doi români au stârnit râsete și controverse pe un aeroport canadian. Ce aveau cei doi în bagaje și cum au ajuns subiectul unui documentar
22:03 - S-a aflat cauza morții Ioanei Popescu. De ce a murit, de fapt, jurnalista: „M-a sunat un domn de la poliție”
21:46 - Secretul celei mai în vârstă persoană din lume, care a trăit până la 117 ani: “Trei porții de iaurt pe zi”