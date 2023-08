Roxana Dobrițoiu a avut peripeții în vacanța din Turcia. „Zici că am dat casting pentru Insula Iubirii, așa m-am simțit”

Roxana Dobrițoiu este o femeie singură și de curând s-a întors dintr-o , care nu a fost lipsită de peripeții.

Roxana, abordată de un bărbat

Vedeta a plecat în vacanță cu prietenii ei și a fost abordată de un bărbat căsătorit, conform

Ea a asimilat experiența ei cu cea de pe „Insula Iubirii”, mai ales că era singura care nu avea partener. Astfel că, bărbatul i-a cerut numărul de telefon al Roxanei unuia dintre prietenii ei.

„Am fost în a, șapte zile binemeritate, dar în aceste zile mi-au venit și evenimente și nu mi-a convenit atunci când am văzut că toată lumea muncește (…) Zici că am dat casting pentru Insula Iubirii, așa m-am simțit în această vacanță, pentru că am fost la un hotel care era destinat mai mult cuplurilor și am fost cu niște cupluri, eu eram singură, fără să fiu în cuplu și erau și cei proaspăt însurați nu din gașca mea, din gașca de români”, a spus Roxana Dobrițoiu, la Antena Stars.

Bărbatul a pozat-o pe ascuns

Vedeta a spus că este obișnuită să fie curtată de bărbați, iar bărbatul dubios din Turcia a început să îi facă poze pe ascuns, iar ulterior soția lui a aflat de gesturile soțului ei.

„S-au împrietenit cu noi și într-o seară a ieșit fără soție într-o seară. Erau în luna de miere și a început să îmi facă mie avansuri, prin intermediul unui băiat care era în gașca noastră. I-a cerut numărul de telefon în luna de miere și eu am răspuns că dacă îmi cere numărul pentru un botez de la viitorul copil pe care îl va face cu soția lui, eu îi dau numărul de telefon, dar de la glumi, a doua zi, soția lui a văzut acest mesaj”, a mai spus artista